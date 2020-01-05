Рождественские традиции: простой рецепт вкуснейшей праздничной кутьи

Уже завтра православных христиан ожидает праздничный Рождественский Сочельник - со всей семьей за столом, праздничными блюдами после Рождественского поста, и главным блюдом на столе - рождественской кутьей. У каждой хорошей хозяйки обязательно найдется свой, индивидуальный рецерт кутьи, но главная ее особенность - это сладость, сытность, обилие вкусных сухофруктов, меда, мака и орехов символизирует достаток, богатство и благополучие в семье.

По традиции рождественскую кутью едят все члены семьи, а также приносят крестным и родственникам, которые живут отдельно. Приготовление кутьи займет много времени - около трех часов.

Рождественская кутья. Фото: pinterest

Традиционный рецепт кутьи из пшеницы:

Ингредиенты:

Пшеница - 350 г Мак - 50-100 г Мед - 2-3 ст. л .; Орехи грецкие или фундук - 100 г; Изюм - 100 г; Курага - 100 г (по желанию).

Приготовление:

Для начала нужно пшеницу помыть и замочить зерна в воде на 2-3 часа. Варится пшеница на среднем огне в течение 2,5-3 часов, чтобы она стала мягкой, но при этом сильно не разварилась. Мак залить кипятком на полчаса. Затем воду нужно слить, мак растереть до появления "макового молочка" (остатки воды от заваривания белеют). К пшеницы добавляется несколько ложек меда.

Изюм и курагу залить теплой водой и дать сухофруктам немного размокнуть. Орехи следует очистить и подсушить в духовке или поджарить на сковородке, а затем измельчить. К пшеницы добавляется мак, орехи и изюм. Все ингредиенты нужно перемешать и добавить по желанию немного кураги и узвар.