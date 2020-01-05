Почти полтысячи нелегальных заправок закрыли в Украине

В Украине ликвидировали 439 нелегальных АЗС в рамках борьбы с незаконным оборотом горючего. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook в воскресенье, 5 января.

К работе по устранению нелегальных АЗС привлечено руководство всех областных государственных администраций, рассказал премьер.

"Всего за три недели работы СБУ, ГФС, правоохранительных и контролирующих органов уже проверено 787 АЗС, в том числе 439 нелегальных АЗС прекратили свою деятельность, 111 - демонтировано и арестованы 275,4 тонн горючего", - отметил Гончарук.

Как сообщали українські Новини, Гончарук поручил правоохранителям закрыть нелегальные АЗС до 9 января.

Также стало известно, что многие украинские автозаправки простаивают без топлива. А в АМКУ заявляли, что закупочные цены на бензин и дизтопливо упали на 20%, а на заправках - только на 5%.