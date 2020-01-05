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05 января 2020, воскресенье, 18:51 107
Кабмин 2020-01-05T19:00:01+02:00
Українські Новини
Почти полтысячи нелегальных заправок закрыли в Украине

Почти полтысячи нелегальных заправок закрыли в Украине

Ольга Фандорина
Автозаправки, АЗС, Закрытие

В Украине ликвидировали 439 нелегальных АЗС в рамках борьбы с незаконным оборотом горючего. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook в воскресенье, 5 января.

К работе по устранению нелегальных АЗС привлечено руководство всех областных государственных администраций, рассказал премьер.

"Всего за три недели работы СБУ, ГФС, правоохранительных и контролирующих органов уже проверено 787 АЗС, в том числе 439 нелегальных АЗС прекратили свою деятельность, 111 - демонтировано и арестованы 275,4 тонн горючего", - отметил Гончарук.

Как сообщали українські Новини, Гончарук поручил правоохранителям закрыть нелегальные АЗС до 9 января. 

Также стало известно, что многие украинские автозаправки простаивают без топлива. А в АМКУ заявляли, что закупочные цены на бензин и дизтопливо упали на 20%, а на заправках - только на 5%.

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