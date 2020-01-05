В центре Киева 7 января перекроют несколько улиц: троллейбусы изменят маршрут

Киевская городская государственная администрация решила запретить движение транспорта на части улицы Владимирской и по Владимирскому проезду с 12:00 до 17:00 7 января.

Об этом говорится в распоряжении КГГА №1769, передают Українськi Новини.

Согласно ему, проезд транспортных средств по Владимирскому проезду и улице Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка) будет запрещен с 12:00 до 17:00 7 января.

На время проведения праздничных мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 движение троллейбусов №№ 6, 16, 18 будет изменено.

В частности, троллейбус №16 будет курсировать с Минского массива до станции метро "Лукьяновская".

Троллейбус №16 будет курсировать от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода, троллейбус №18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Также в КГГА напоминают, что 7 января в случае необходимости возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота".

В это время все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформе.

Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Незалежности".

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