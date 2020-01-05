Россия рассчитывается за транзит газа в полном объеме, - директор "Оператор ГТС Украины"

Директор государственного предприятия ООО "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" Сергей Макогон заявляет, что Россия рассчитывается за транзит природного газа в полном объеме из расчета 178 млн куб. м в сутки.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"Так как поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы пояснить, что, несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн куб. м в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн куб. м в сутки", - сообщил Макогон.



По его словам, услуги транзита российского газа оказываются по принципу предоплаты.



Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году Украина увеличила транзит газа через свою газотранспортную систему по контракту с компанией "Газпром" (Россия) на 3,24%, или на 2,813 млрд куб. м до 89,583 млрд куб. м по сравнению с 2018 годом.



2 января "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" транспортировал в Европу первые объемы газа по новому транзитному контракту с "Газпромом".



Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.