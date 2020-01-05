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  • Россия рассчитывается за транзит газа в полном объеме, - директор "Оператор ГТС Украины"
05 января 2020, воскресенье, 12:23 655
Экономика 2020-01-05T12:23:01+02:00
Українські Новини
Россия рассчитывается за транзит газа в полном объеме, - директор "Оператор ГТС Украины"

Россия рассчитывается за транзит газа в полном объеме, - директор "Оператор ГТС Украины"

Валерия Драгомирова
Сергей Макогон, Россия-Украина, Транзит газа через Украину
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Директор государственного предприятия ООО "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" Сергей Макогон заявляет, что Россия рассчитывается за транзит природного газа в полном объеме из расчета 178 млн куб. м в сутки.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Так как поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы пояснить, что, несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн куб. м в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн куб. м в сутки", - сообщил Макогон.

По его словам, услуги транзита российского газа оказываются по принципу предоплаты.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году Украина увеличила транзит газа через свою газотранспортную систему по контракту с компанией "Газпром" (Россия) на 3,24%, или на 2,813 млрд куб. м до 89,583 млрд куб. м по сравнению с 2018 годом.

2 января "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" транспортировал в Европу первые объемы газа по новому транзитному контракту с "Газпромом".

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.

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