В Италии пьяный водитель въехал в группу туристов, погибли шесть человек

5 января на севере Италии в южнотирольском Лутаго автомобиль въехал в группу туристов. Об этом сообщает "DW" со ссылкой на агентство dpa.

Так, сообщается, что инцидент произошел рано утром, в результате наезда шесть человек погибли. Сотрудник полиции исходит из того, что все жертвы - граждане ФРГ.

По сведениям итальянской телерадиокомпании Rai, машина въехала в группу из 17 человек. Одиннадцать из них получили ранения и доставлены в больницы региона Южный Тироль и австрийского города Инсбрука. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, одну из женщин санитарной авиацией доставили в университетскую клинику Инсбрука.

Как передала итальянская газета Open, за рулем автомобиля находился 28-летний местный житель из коммуны Кьенес в провинции Больцано. По предварительным данным, у него было серьезно превышено содержание алкоголя в крови. Мужчина находится в больнице, где ему проводят необходимые анализы.



По данным правоохранительных органов, не все члены группы были знакомы друг с другом. Кроме того, не у всех были с собой документы, что затрудняет идентификацию погибших. В МИД ФРГ на просьбу прокомментировать ситуацию пока не ответили.



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