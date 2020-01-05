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  • В Италии пьяный водитель въехал в группу туристов, погибли шесть человек
05 января 2020, воскресенье, 10:45 185
Европа 2020-01-05T11:15:02+02:00
Українські Новини
В Италии пьяный водитель въехал в группу туристов, погибли шесть человек

В Италии пьяный водитель въехал в группу туристов, погибли шесть человек

Валерия Драгомирова
Лугато, ДТП, погибшие, Италия
ДТП. Фото: Twitter/LFV Südtirol
ДТП. Фото: Twitter/LFV Südtirol

5 января на севере Италии в южнотирольском Лутаго автомобиль въехал в группу туристов. Об этом сообщает "DW" со ссылкой на агентство dpa.

Так, сообщается, что инцидент произошел рано утром, в результате наезда шесть человек погибли. Сотрудник полиции исходит из того, что все жертвы - граждане ФРГ.

По сведениям итальянской телерадиокомпании Rai, машина въехала в группу из 17 человек. Одиннадцать из них получили ранения и доставлены в больницы региона Южный Тироль и австрийского города Инсбрука. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, одну из женщин санитарной авиацией доставили в университетскую клинику Инсбрука.

Как передала итальянская газета Open, за рулем автомобиля находился 28-летний местный житель из коммуны Кьенес в провинции Больцано. По предварительным данным, у него было серьезно превышено содержание алкоголя в крови. Мужчина находится в больнице, где ему проводят необходимые анализы.


По данным правоохранительных органов, не все члены группы были знакомы друг с другом. Кроме того, не у всех были с собой документы, что затрудняет идентификацию погибших. В МИД ФРГ на просьбу прокомментировать ситуацию пока не ответили.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве произошло тройное ДТП, есть погибшие. 

А в Славянске Peugeot наехал на лежащего на дороге мужчину.

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