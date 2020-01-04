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04 января 2020, суббота, 16:42 1167
Экономика 2020-01-04T18:45:02+02:00
Українські Новини
Зарплата в Украине побила рекорд России и Беларуси

Зарплата в Украине побила рекорд России и Беларуси

Валерия Драгомирова
Сергей Николайчук, Беларусь, Россия, минимальная зарплата
Деньги. Фото: bank.gov.ua
Деньги. Фото: bank.gov.ua

В Украине с 1 января впервые с 2008 года минимальная зарплата стала выше, чем в России и Беларуси. Минималка возросла до 4723 гривен, или 199 долларов США в эквиваленте по курсу на начало года.


Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук на странице в Facebook.

По мнению Николайчука, есть несколько факторов, которые привели к этому.

"Во-первых, украинская экономика с 2016 года демонстрирует достаточно устойчивые темпы роста ВВП, постепенно ускоряя их (напомню, что в II и III кварталах 2019 они превысили 4%)", – сказал Николайчук.

"В-третьих, повышение социальных стандартов с 2016 года происходит несколько более быстрыми темпами по сравнению с ростом экономики, является естественным процессом с учетом значительного проседания доходов наиболее уязвимых слоев населения в течение кризиса 2014-15 годов, переходом на рыночные основы установления тарифов на услуги ЖКХ и попытки властей снизить дифференциацию доходов населения", – добавил замминистра.

График: Facebook/Sergiy Nikolaychuk График: Facebook/Sergiy Nikolaychuk



Ранее Українські Новини писали, что изменилось в Украине с Нового года

Кроме того, Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за январь.

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