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  • У США обвалився сайт призовної служби на тлі спекуляцій про Третю світову
04 січня 2020, субота, 15:42 20
Світ 2020-01-04T17:30:02+02:00
Українські Новини
У США обвалився сайт призовної служби на тлі спекуляцій про Третю світову

У США обвалився сайт призовної служби на тлі спекуляцій про Третю світову

Валерия Драгомирова
США, Іран, Касем Сулеймані, Третя світова війна
Прапор США. Фото: pexels
Прапор США. Фото: pexels

У США сайт призовної служби обвалився через масове поширення дезінформації та спекуляцій на тему Третьої світової війни.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Обвал сайту стався через кілька годин після повідомлення про те, що командир елітними силами Ірану Касем Сулеймані був убитий в результаті американського авіаудару за наказом Дональда Трампа. Хештег #WorldWarIII (Третя світова війна) був одним з найбільш популярних трендів в Twitter у п'ятницю.

Авіаудар привів до погроз відплати з боку уряду Ірану і ескалації напруженості між США та Іраном. В соціальних мережах це викликало побоювання з приводу війни між двома країнами та можливості ще одного військового призову в США.

"Через поширення дезінформації наш сайт в даний час переживає високі обсяги трафіку", - повідомила призовна служба у своєму Twitter.


"Якщо ви намагаєтесь зареєструватись або підтвердити реєстрацію, будь ласка, спробуйте зробити це пізніше, оскільки ми працюємо над вирішенням цієї проблеми. Ми цінуємо ваше терпіння", – повідомили в службі.

За законодавством США, в разі мобілізації окремі категорії громадян будуть зобов'язані вступити в армію незважаючи на те, що в країні з 1973 року служба проходить виключно на контрактній основі.

Як повідомляли Українські Новини, Помпео заявив, що США вбили іранського генерала, щоб запобігти "неминучій атаці".

Крім того, Іран пообіцяв помститися за вбивство Сулеймані.

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