У США обвалився сайт призовної служби на тлі спекуляцій про Третю світову

У США сайт призовної служби обвалився через масове поширення дезінформації та спекуляцій на тему Третьої світової війни. Про це пише "Європейська правда" з посиланням на CNN. Обвал сайту стався через кілька годин після повідомлення про те, що командир елітними силами Ірану Касем Сулеймані був убитий в результаті американського авіаудару за наказом Дональда Трампа. Хештег #WorldWarIII (Третя світова війна) був одним з найбільш популярних трендів в Twitter у п'ятницю. Авіаудар привів до погроз відплати з боку уряду Ірану і ескалації напруженості між США та Іраном. В соціальних мережах це викликало побоювання з приводу війни між двома країнами та можливості ще одного військового призову в США. "Через поширення дезінформації наш сайт в даний час переживає високі обсяги трафіку", - повідомила призовна служба у своєму Twitter. "Якщо ви намагаєтесь зареєструватись або підтвердити реєстрацію, будь ласка, спробуйте зробити це пізніше, оскільки ми працюємо над вирішенням цієї проблеми. Ми цінуємо ваше терпіння", – повідомили в службі. За законодавством США, в разі мобілізації окремі категорії громадян будуть зобов'язані вступити в армію незважаючи на те, що в країні з 1973 року служба проходить виключно на контрактній основі.Як повідомляли Українські Новини, Помпео заявив, що США вбили іранського генерала, щоб запобігти "неминучій атаці".Крім того, Іран пообіцяв помститися за вбивство Сулеймані.