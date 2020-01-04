В Днипре вдвое подорожает проезд в трамвае, троллейбусе и метро

Днипровский горсовет с 3 января повысил стоимость проезда в электротранспорте на 50%, или на 2 гривны до 6 гривен/поездка.

Соответствующее решение обнародовали на сайте горсовета, передают Українські Новини.

Стоимость проезда повысится в городском трамвае, троллейбусе и метро.

Также вводится система проездных билетов стоимостью от 200 до 600 гривен, в зависимости от перечня услуг.

Население Днипра составляет 998 тыс. человек.

Как сообщали Українські Новини, Николаевский городской совет решил повысить стоимость проезда в троллейбусах и трамваях на 66%, или на 2 гривны до 5 гривен/поездка.

Ранее Днипро повысил стоимость проезда в троллейбусах и трамваях на 50% до 6 гривен/поездка с 3 августа. Ранее прокуратура начала уголовное производство по факту невыполнения решения суда Харьковским горсоветом. Заместитель мэра Харькова по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов заявил, что Харьковский горсовет не может выполнить в короткие сроки постановления суда о приостановлении действия новых тарифов