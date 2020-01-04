Рябошапка назначил прокурором Ровенской области Войтенко

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Антона Войтенко прокурором Ровенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ровенской области, передают Українськi Новини. В пятницу, 3 января заместитель генерального прокурора - Главный военный прокурор Виктор Чумак представил коллективу прокуратуры области Антона Войтенко. Чумак обозначил основные задачи органов прокуратуры на ближайшую перспективу. Среди них - эффективное выполнение определенных законом полномочий, восстановление доверия общества к прокуратуре и правоохранительной системы в целом. Он также отметил, что главными критериями аттестации региональных и местных прокуратур будут профессионализм и добропорядочность. В свою очередь Войтенко поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что на занимаемой должности приложит максимум усилий для эффективного выполнения органами прокуратуры законодательных функций. Войтенко родился 22 октября 1984 года в Умани Черкасской области. В органах прокуратуры работает с 2007 года. До назначения на должность прокурора области занимал должность начальника управления надзора за соблюдением законов, исполнением судебных решений в уголовном производстве и при проведении оперативно-розыскной деятельности военной прокуратуры Центрального региона Украины. Как сообщали Українськi Новини, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Виктора Чумака с должности главного военного прокурора и назначил обычным заместителем генпрокурора. Ранее Верховная Рада создала Офис генерального прокурора. За принятие законопроекта №1032 в целом проголосовали 259 депутатов при минимально необходимых 226.