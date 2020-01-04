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04 января 2020, суббота, 12:53 186
Судебная власть 2020-01-04T13:04:55+02:00
Українські Новини
Рябошапка назначил прокурором Ровенской области Войтенко

Рябошапка назначил прокурором Ровенской области Войтенко

Анна Рудык
Руслан Рябошапка, Антон Войтенко, Офис Генпрокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Антона Войтенко прокурором Ровенской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ровенской области, передают Українськi Новини.

В пятницу, 3 января заместитель генерального прокурора - Главный военный прокурор Виктор Чумак представил коллективу прокуратуры области Антона Войтенко.

Чумак обозначил основные задачи органов прокуратуры на ближайшую перспективу.

Среди них - эффективное выполнение определенных законом полномочий, восстановление доверия общества к прокуратуре и правоохранительной системы в целом.

Он также отметил, что главными критериями аттестации региональных и местных прокуратур будут профессионализм и добропорядочность.

В свою очередь Войтенко поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что на занимаемой должности приложит максимум усилий для эффективного выполнения органами прокуратуры законодательных функций.

Войтенко родился 22 октября 1984 года в Умани Черкасской области.

В органах прокуратуры работает с 2007 года.

До назначения на должность прокурора области занимал должность начальника управления надзора за соблюдением законов, исполнением судебных решений в уголовном производстве и при проведении оперативно-розыскной деятельности военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Виктора Чумака с должности главного военного прокурора и назначил обычным заместителем генпрокурора.

Ранее Верховная Рада создала Офис генерального прокурора. За принятие законопроекта №1032 в целом проголосовали 259 депутатов при минимально необходимых 226. 

Больше новостей о: Руслан Рябошапка Антон Войтенко Офис Генпрокурора

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