Рябошапка назначил прокурором Ровенской области Войтенко

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Антона Войтенко прокурором Ровенской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ровенской области, передают Українськi Новини.

В пятницу, 3 января заместитель генерального прокурора - Главный военный прокурор Виктор Чумак представил коллективу прокуратуры области Антона Войтенко.

Чумак обозначил основные задачи органов прокуратуры на ближайшую перспективу.

Среди них - эффективное выполнение определенных законом полномочий, восстановление доверия общества к прокуратуре и правоохранительной системы в целом.

Он также отметил, что главными критериями аттестации региональных и местных прокуратур будут профессионализм и добропорядочность.

В свою очередь Войтенко поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что на занимаемой должности приложит максимум усилий для эффективного выполнения органами прокуратуры законодательных функций.

Войтенко родился 22 октября 1984 года в Умани Черкасской области.

В органах прокуратуры работает с 2007 года.

До назначения на должность прокурора области занимал должность начальника управления надзора за соблюдением законов, исполнением судебных решений в уголовном производстве и при проведении оперативно-розыскной деятельности военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Виктора Чумака с должности главного военного прокурора и назначил обычным заместителем генпрокурора.

Ранее Верховная Рада создала Офис генерального прокурора. За принятие законопроекта №1032 в целом проголосовали 259 депутатов при минимально необходимых 226.