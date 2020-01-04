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04 января 2020, суббота, 09:17 1601
Судебная власть 2020-01-04T10:45:22+02:00
Українські Новини
В ГБР заявили, что не переносили допросы Порошенко

В ГБР заявили, что не переносили допросы Порошенко

Анна Рудык
ГБР, вызов на допрос, Олег Корецкий

Государственное бюро расследований опровергает информацию о распространении повесток о вызове на допрос через средства массовой информации и мессенджеры. Об этом в видеообращении, опубликованном на YouTube, заявил руководитель следственного отдела центрального аппарата Государственного бюро расследований Олег Корецкий.

Так, Корецкий заявил, что следователи ГБР действуют исключительно в рамках криминально-процессуального законодательства. 

По его словам, целью следователей является утверждение принципа справедливости и неотвратимости наказания.

Также представитель Бюро сообщил, что следователи центрального аппарата ГБР проводят досудебное расследование по ряду уголовных дел, которые касаются деятельности предыдущего президента Украины Петра Порошенко. В связи с этими делами продолжаются экспертизы. При этом ни один допрос не переносился.

Как сообщали Українські Новини, после того, как юрист Андрей Портнов сообщил, что у Порошенко запланирован допрос 2 января, однако не уточнил где именно, Государственное бюро расследований (ГБР) заявило, что не планирует допрос бывшего Президента Петра Порошенко в четверг, 2 января.

Тем временем ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко. 

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