В ГБР заявили, что не переносили допросы Порошенко

Государственное бюро расследований опровергает информацию о распространении повесток о вызове на допрос через средства массовой информации и мессенджеры. Об этом в видеообращении, опубликованном на YouTube, заявил руководитель следственного отдела центрального аппарата Государственного бюро расследований Олег Корецкий.

Так, Корецкий заявил, что следователи ГБР действуют исключительно в рамках криминально-процессуального законодательства.

По его словам, целью следователей является утверждение принципа справедливости и неотвратимости наказания.

Также представитель Бюро сообщил, что следователи центрального аппарата ГБР проводят досудебное расследование по ряду уголовных дел, которые касаются деятельности предыдущего президента Украины Петра Порошенко. В связи с этими делами продолжаются экспертизы. При этом ни один допрос не переносился.

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Как сообщали Українські Новини, после того, как юрист Андрей Портнов сообщил, что у Порошенко запланирован допрос 2 января, однако не уточнил где именно, Государственное бюро расследований (ГБР) заявило, что не планирует допрос бывшего Президента Петра Порошенко в четверг, 2 января.

Тем временем ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.