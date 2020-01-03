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03 января 2020, пятница, 19:50 781
Кабмин 2020-01-03T20:30:13+02:00
Українські Новини
Кабмин утвердил новую зарплату для работников госорганов в новом году

Кабмин утвердил новую зарплату для работников госорганов в новом году

Таня Войтюк
Кабмин, Зарплата, Госорганы, Оплата
Кабмин. Фото: kmu.gov.ua
Кабмин. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины утвердил новые условия оплаты труда работников государственных органов, на которых не распространяется действие Закона "О государственной службе".

Постановление № 1112 от 24 декабря вступило в силу 26 декабря 2019 года и применяется с 1 января 2020 года, сообщает "Страна".

Речь идет о работниках патронатных служб в госорганах и работников госорганов, выполняющих функции по обслуживанию.

Согласно новым условиям оплаты труда работников госорганов Верховная Рада в пределах утвержденного фонда оплаты труда соответствующего государственного органа, устанавливает:

  • конкретные размеры должностных окладов - в соответствии со схемами должностных окладов (в коэффициентах);
  • надбавку за интенсивность труда;
  • надбавку за выполнение особо важной работы - до 100 % должностного оклада.
  • в случае несвоевременного выполнения заданий, ухудшения качества работы и нарушения трудовой дисциплины надбавка отменяется или ее размер уменьшается;

Также сказано, что будут премировать работников патронатной службы в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы в пределах фонда премирования соответствующего государственного органа.

Разрешено оказывать материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере, не превышающем среднемесячную зарплату работника патронатной службы.

Работникам патронатной службы выплачивается надбавка в процентах к должностному окладу за выслугу лет в госорганах в следующих размерах: свыше 3 лет - 10 %, свыше 5 лет - 15, свыше 10 лет - 20, свыше 15 лет - 25, свыше 20 лет - 30, свыше 25 лет - 40 % должностного оклада.

Работникам, у которых в течение календарного месяца возникло право на повышение надбавки за выслугу лет, размер надбавки изменяется со дня получения права на повышение.

Также работникам патронатной службы выплачивается материальная помощь для оздоровления во время предоставления ежегодного отпуска в размере, не превышающем среднемесячную зарплату работника патронатной службы.

Для каждой из должностей указанной категории работников установлен коэффициент определения должностного оклада в соотношении к двум размерам прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин с января отказывается от выплаты зарплат наличными.

Напомним, заработная плата министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета, который в декабре получил почти 50 тысяч гривен зарплаты, за ноябрь составила 16 тыс. гривен.

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