ГБР засекретило дело о незаконном назначении Семочко замглавы Службы внешней разведки

Государственное бюро расследований засекретило информацию о том, подготовлено ли сообщение о подозрении по делу о незаконном назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки.Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин. По данным ГБР, информация по делу Семочко не может быть разглашена, так как это может нанести вред интересам досудебного расследования. ГБР отказалось, в частности, сообщить подготовило ли подозрение по делу. Как сообщали Українськi Новини, 5 декабря директор ГБР Роман Труба сообщил журналистам, что бюро готовит проект подозрения по незаконному назначению Семочко на должность первого замглавы Службы внешней разведки.12 апреля бывший Президент Петр Порошенко уволил экс-первого замглавы Службы внешней разведки Семочко. Ранее контрразведка Службы безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у гражданской жены Семочко. Также ГБР разрешили изъять в СБУ копии всех деклараций экс-разведчика Семочко. 16 октября 2018 года СБУ начала расследование в отношении Семочко по делу о госизмене.