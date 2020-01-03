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03 января 2020, пятница, 18:16 80 Документ
Судебная власть 2020-01-03T18:19:08+02:00
Українські Новини
ГБР засекретило дело о незаконном назначении Семочко замглавы Службы внешней разведки

ГБР засекретило дело о незаконном назначении Семочко замглавы Службы внешней разведки

Валерия Драгомирова
ГБР, Незаконное назначение, Сергей Семочко
Сергей Семочко. Скриншот: ZIK
Сергей Семочко. Скриншот: ZIK

Государственное бюро расследований засекретило информацию о том, подготовлено ли сообщение о подозрении по делу о незаконном назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

По данным ГБР, информация по делу Семочко не может быть разглашена, так как это может нанести вред интересам досудебного расследования.

ГБР отказалось, в частности, сообщить подготовило ли подозрение по делу.



Как сообщали Українськi Новини, 5 декабря директор ГБР Роман Труба сообщил журналистам, что бюро готовит проект подозрения по незаконному назначению  Семочко на должность первого замглавы Службы внешней разведки.

12 апреля бывший Президент Петр Порошенко уволил экс-первого замглавы Службы внешней разведки Семочко.

Ранее контрразведка Службы безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у гражданской жены Семочко.

Также ГБР разрешили изъять в СБУ копии всех деклараций экс-разведчика Семочко. 

16 октября 2018 года СБУ начала расследование в отношении Семочко по делу о госизмене.

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