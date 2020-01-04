День Святой Анастасии: что можно и нельзя делать в праздник

В декабре украинцы отмечали день Святого Николая, а 4 января принято чествовать память святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Она приняла мученическую смерть в 304 году во время гонения христиан в Риме. Анастасию прозвали Узорешительницей за то, что она помогала узникам, заключенным в тюрьму за христианскую веру. О приметах, традициях и о том, что нельзя делать в этот праздник, расскажут Українські Новини. Святая Анастасия считается покровительницей женщин и девушек, потому с этим днем связано много примет для беременных: если девушка начнет рожать в этот день, то роды пройдут легко и безболезненно, а ребенок родится крепким и здоровым; беременная обязательно должна съесть постную кашу, это убережет ее от выкидыша; если в этот день снятся плохие сны, то быть беде; вышитый в этот день рушник, станет оберегом при родах. Погодные приметы: какая погода будет в день Анастасии, такая же будет и в октябре следующего года; если кажется, что тучи в этот день идут против ветра, то скоро выпадет снег; если много сосулек свисают с крыши, то летом и осенью будет хороший урожай. У наших предков существовали такие традиции: 4 января дом должен быть убран, потому в этот день женщины заканчивали белить стены, отмывать окна и убирать дом. Мужчины рубили дрова и готовили еду для домашнего скота. Также начинали закалывать свиней и готовить колбасы, ведь рождественский пост подходит к концу. Что нельзя делать в день Анастасии Узорешительницы: девушке на сносях нельзя шить в этот день, завязывать узлы и сматывать нитки; запрещено ходить босиком и вязать – это может привести к аресту близких; запрещается прокалывать уши, иначе они будут долго заживать и гноиться; нельзя бить животных, ведь из-за этого человек будет болеть и мучиться от проблем с ногами. Для того, чтобы обратиться к Святой Анастасии, сходите в церковь и поставьте свечку, рассказав великомученице о своих проблемах. Или помолитесь ей возле домашнего иконостаса. Ранее Українські Новини писали о том, что нельзя есть и делать в рождественский пост. Также Українські Новини составили список лучших рождественских колядок.