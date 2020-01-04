День Святой Анастасии: что можно и нельзя делать в праздник

В декабре украинцы отмечали день Святого Николая, а 4 января принято чествовать память святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Она приняла мученическую смерть в 304 году во время гонения христиан в Риме. Анастасию прозвали Узорешительницей за то, что она помогала узникам, заключенным в тюрьму за христианскую веру. О приметах, традициях и о том, что нельзя делать в этот праздник, расскажут Українські Новини.

Святая Анастасия считается покровительницей женщин и девушек, потому с этим днем связано много примет для беременных:

если девушка начнет рожать в этот день, то роды пройдут легко и безболезненно, а ребенок родится крепким и здоровым;

беременная обязательно должна съесть постную кашу, это убережет ее от выкидыша;

если в этот день снятся плохие сны, то быть беде;

вышитый в этот день рушник, станет оберегом при родах.

Погодные приметы:

какая погода будет в день Анастасии, такая же будет и в октябре следующего года;

если кажется, что тучи в этот день идут против ветра, то скоро выпадет снег;

если много сосулек свисают с крыши, то летом и осенью будет хороший урожай.

У наших предков существовали такие традиции:

4 января дом должен быть убран, потому в этот день женщины заканчивали белить стены, отмывать окна и убирать дом. Мужчины рубили дрова и готовили еду для домашнего скота. Также начинали закалывать свиней и готовить колбасы, ведь рождественский пост подходит к концу.

Что нельзя делать в день Анастасии Узорешительницы:

девушке на сносях нельзя шить в этот день, завязывать узлы и сматывать нитки;

запрещено ходить босиком и вязать – это может привести к аресту близких;

запрещается прокалывать уши, иначе они будут долго заживать и гноиться;

нельзя бить животных, ведь из-за этого человек будет болеть и мучиться от проблем с ногами.

Для того, чтобы обратиться к Святой Анастасии, сходите в церковь и поставьте свечку, рассказав великомученице о своих проблемах. Или помолитесь ей возле домашнего иконостаса.

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