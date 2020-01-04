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  • День Святой Анастасии: что можно и нельзя делать в праздник
04 января 2020, суббота, 06:45 110
Жизнь 2020-01-04T06:45:04+02:00
Українські Новини
День Святой Анастасии: что можно и нельзя делать в праздник

День Святой Анастасии: что можно и нельзя делать в праздник

Олена Проценко
Православие, Традиции, Приметы, Святая Анастасия, Анастасия Узорешительница, День Святой Анастасии
Святая Анастасия. Фото: hram-troicy.prihod.ru
Святая Анастасия. Фото: hram-troicy.prihod.ru

В декабре украинцы отмечали день Святого Николая, а 4 января принято чествовать память святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Она приняла мученическую смерть в 304 году во время гонения христиан в Риме. Анастасию прозвали Узорешительницей за то, что она помогала узникам, заключенным в тюрьму за христианскую веру. О приметах, традициях и о том, что нельзя делать в этот праздник, расскажут Українські Новини.

Святая Анастасия считается покровительницей женщин и девушек, потому с этим днем связано много примет для беременных:

  • если девушка начнет рожать в этот день, то роды пройдут легко и безболезненно, а ребенок родится крепким и здоровым;
  • беременная обязательно должна съесть постную кашу, это убережет ее от выкидыша;
  • если в этот день снятся плохие сны, то быть беде;
  • вышитый в этот день рушник, станет оберегом при родах.

Погодные приметы:

  • какая погода будет в день Анастасии, такая же будет и в октябре следующего года;
  • если кажется, что тучи в этот день идут против ветра, то скоро выпадет снег;
  • если много сосулек свисают с крыши, то летом и осенью будет хороший урожай.

У наших предков существовали такие традиции:

  1. 4 января дом должен быть убран, потому в этот день женщины заканчивали белить стены, отмывать окна и убирать дом.
  2. Мужчины рубили дрова и готовили еду для домашнего скота. Также начинали закалывать свиней и готовить колбасы, ведь рождественский пост подходит к концу.

Что нельзя делать в день Анастасии Узорешительницы:

  • девушке на сносях нельзя шить в этот день, завязывать узлы и сматывать нитки;
  • запрещено ходить босиком и вязать – это может привести к аресту близких;
  • запрещается прокалывать уши, иначе они будут долго заживать и гноиться;
  • нельзя бить животных, ведь из-за этого человек будет болеть и мучиться от проблем с ногами.

Для того, чтобы обратиться к Святой Анастасии, сходите в церковь и поставьте свечку, рассказав великомученице о своих проблемах. Или помолитесь ей возле домашнего иконостаса.

Ранее Українські Новини писали о том, что нельзя есть и делать в рождественский пост.

Также Українські Новини составили список лучших рождественских колядок.

Больше новостей о: Православие Традиции Приметы Святая Анастасия Анастасия Узорешительница День Святой Анастасии

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