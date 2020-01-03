В Одесской области на свалке женщина нашла матрас с крупной суммой денег

В Одесской области на свалке под селом Шевченково Килийской ОТГ местная жительница нашла матрас с крупной суммой денег.

Об этом односельчане женщины сообщили в группе "Я люблю Шевченкове" в соцсети Facebook, пишет "Пушкинская".

По их словам, Лариса, которая нашла деньги, из нуждающейся семьи. Несмотря на это деньги она не присвоила, а отнесла настоятелю местного храма отцу Василию, чтобы найти владельца. Как сообщил на своей странице в Facebook глава Килийской ОТГ Павел Бойченко, отец Василий передал деньги на хранение в исполком Килийского горсовета.

"В течение шести месяцев средства будут сохраняться. Если за это время не будет установлен владелец средств в соответствии с требованиями законодательства, право распорядиться средствами будет принадлежать человеку, который их нашел", - прокомментировал Бойченко.

По его словам, несколько человек уже приходили за деньгами, но доказать, что они принадлежали им, не смогли. Сумма найденного пока остается в секрете, но, как отметил Бойченко, женщина нашла "наши родные гривны".

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