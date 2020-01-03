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03 января 2020, пятница, 11:53 280
Кабмин 2020-01-03T12:00:09+02:00
Українські Новини
Федоров за координацию СНБО сферы здравоохранения

Федоров за координацию СНБО сферы здравоохранения

Ярина Вацяк
Кабмин, Минздрав, МОЗ, Медицинская реформа, СНБО
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров выступает за координацию Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) сферы здравоохранения.

Об этом он сообщил в интервью "Радио.Свобода", передают Українські Новини.

"Мне нужно вообще понять реформу медицины, как это работает, почему некоторые департаменты не любят друг друга. Но мне приходится во всем этом копаться, понять, попытаться помочь министру, чтобы оно работало. Потому что это стратегическая сфера для государства. Мне кажется, что она вообще может быть сферой СНБО", - сказал вице-премьер.

Федоров привел пример, что в базе e-Health зарегистрировано около 28 млн человек и в случае утечки данных будет катастрофа, однако заверил, что там работают профессиональные люди и этого никогда не случится.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин с января 2020 года переходит на выплату заработных плат в безналичной форме на банковскую карту.

Тем временем, первая заработная плата вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова за ноябрь составила 34 тыс. гривен.

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