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02 января 2020, четверг, 17:30 95
Мир 2020-01-02T18:15:02+02:00
Українські Новини
Папа римский попросил прощения за то, что ударил женщину

Папа римский попросил прощения за то, что ударил женщину

Ярина Вацяк
гендерное равенство, Ватикан, Папа Римский Франциск I
Папа Римский Франциск. Фото: uduba.com
Папа Римский Франциск. Фото: uduba.com

Папа римский Франциск попросил прощения за то, что возмущенно ударил по руке женщину, которая потащила его к себе во время поздравления с паломниками в Ватикане. Папа Франциск признал, что потерял терпение и подал "плохой пример".

Признание вины появилось после того, как он посвятил свое первое обращение в новом году проблеме насилия в отношении женщин, он приравнял к осквернению Бога, пишет "Голос Америки".

"Очень часто мы, даже я, теряем терпение, и я прошу прощения за вчерашний плохой пример", - сказал Папа тысячам паломников, собравшихся на площади святого Петра на новогоднее богослужение в среду.

Он воспользовался случаем, чтобы однозначно осудить несправедливость женщин в современном обществе.

"Любое насилие, совершенное в отношении женщин - это осквернение Бога", - сказал он в Базилике святого Петра.

"Как часто женское тело приносят в жертву нечестивому алтарю рекламы, наживы и порнографии", - сказал он, добавив, что тело женщины "надо освободить от потребительства, его надо уважать и чтить".

Папа сказал, что хотя женщины творят жизнь, "их постоянно оскорбляют, бьют, насилуют, заставляют заниматься проституцией ... Мы можем определять свой уровень человечности в соответствии с тем, как мы обращаемся с телом женщины".

Во время проповеди Франциск также затронул тему иммиграции, заявив, что женщин, которые подаются в другие края, чтобы обеспечить своих детей, надо уважать, а не осуждать.

"Сегодня унижают даже материнство, потому что единственное роста, нас интересует - это рост экономики", - сказал он.

"Есть женщины, которые подаются в рискованные путешествия, чтобы обеспечить лучшее будущее плодам своего лона. Их осуждают люди, которые имеют полные животы, но в их сердцах нет любви ".

Ранее Папа римский заявил, что церковь должна признать длительную историю превосходства мужчин и сексуального насилия над женщинами.

В прошлом году он впервые назначил четырех женщин к службе в Ватикане, которая отвечает за организацию важных совещаний епископов.

Как сообщали Українські Новини, Папа Римский в Рождество пожелал света для дорогой Украины.

Ранее Папа Франциск открыл памятник мигрантам "Ангелы не знают" в Ватикане.

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