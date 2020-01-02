Адвокат Кузьменко подал жалобу о нарушении ее прав омбудсмену Денисовой

Адвокат подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Владислав Добош подал жалобу о нарушении ее прав уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой. Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини. В жалобе на 10 страниц идет речь о нарушении презумпции невиновности, права на справедливый суд, а также права на защиту. Добош отметил, что нарушение права на защиту имело место, когда сторона следствия не предоставила суду некоторые публичные материалы, такие, как материалы с брифинга Министерства внутренних дел, на котором стало известно о 5 подозреваемых в убийстве Шеремета. Он просил Денисову взять под личный контроль это дело. Также он заявил, что дело было специально инициировано перед праздниками для его затягивания и ограничений стороны защиты в работе. Кроме того, он сказал, что планирует инициировать прохождение полиграфа его подзащитной Кузьменко. Как сообщали Українськi Новини, ранее Добош опубликовал полную версию разговора своей подзащитной с "лицом Т", о содержании которого шла речь на брифинге МВД. Апелляционный суд оставил в силе арест Кузьменко без права внесения залога.