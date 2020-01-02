"Слуги народа" предлагают принять закон о забастовках и локаутах

6 депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа" предлагают парламенту принять закон о забастовках и локаутах.

Об этом говорится в законопроекте №2682, зарегистрированном в парламенте 27 декабря, передают Українськi Новини.

Предлагается указать, что все имеют право на забастовку для защиты своих экономических и социальных интересов, никто не может быть принужден к участию или неучастию в нем.

Участники законной забастовки освобождаются от возмещения вреда работодателю и дисциплинарной ответственности.

В случае участия в незаконной забастовке работник по решению суда должен будет возмещать ущерб в размере, не превышающем среднемесячную зарплату.

Выдвижение требований бастующими будет происходить путем сбора подписей более половины персонала или профсоюзом, бастующие также будут обязаны предупреждать работодателя о начале забастовки и предлагать начать переговоры.

Акция протеста может начаться не ранее, чем через 15 дней с такого уведомления.

Участники имеют право останавливать работу предприятия, объявлять бойкот, блокаду, в случае остановки организации, сотрудникам не выплачивается зарплата за время протеста.

В свою очередь работодатель имеет право на освобождение от ответственности перед контрагентами и сохранение своего имущества.

Ему запрещается нанимать штрейкбрехеров (лицо, которое работает вместо бастующих), однако он имеет право на локаут (полное или частичное закрытие предприятия по инициативе работодателя) для защиты своих интересов, если выполнение требования протестующих приведет к банкротству.

Кроме того учреждается Национальная служба посредничества и примирения, которая будет вести учет и анализировать такие протесты, предоставлять бесплатные консультации и выдвигать посредников.

Забастовки запрещаются военнослужащим и правоохранителям.

Авторами законопроекта являются председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, Вадим Струневич, Олег Арсенюк, Сергей Гривко, Анатолий Остапенко, Павел Фролов (все - "Слуга народа").

Как сообщали Українськi Новини, "слуги народа" хотят законодательно закрепить требование к журналистам придерживаться Кодекса этики, а также хотят запретить распространять материалы с позитивным образом руководителей СССР.