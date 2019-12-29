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29 декабря 2019, воскресенье, 17:32 1650
СМИ 2019-12-29T17:34:56+02:00
Українські Новини
"Слуги народа" хотят запретить распространять материалы с позитивным образом руководителей СССР

"Слуги народа" хотят запретить распространять материалы с позитивным образом руководителей СССР

Ярина Вацяк
Рада, Депутаты, Слуга народа, СМИ, Журналисты, УССР, СССР

11 депутатов Верховной Рады из фракции "Слуги народа" предлагают парламенту запретить распространение материалов, в которых создается позитивный образ лиц из высшего руководства СССР, УССР, союзных и автономных республик, а также руководства коммунистической партии, начиная от должности секретаря районного комитета, а также работников советских органов госбезопасности.

Об этом говорится в законопроекте "О медиа", который зарегистрирован в парламенте 27 декабря под №2693, сообщают Українські Новини.

Такие требования содержит статья 37 законопроекта "Ограничения относительно содержания информации".

В качестве исключения приводятся только материалы, посвященные развитию украинской науки и культуры.

Этот же пункт статьи запрещает распространять информацию, в которой отрицается или оправдывается преступный характер коммунистического режима в Украине в 1917-1991 годах, национал-социалистического режима, оправдывается деятельность советских органов госбезопасности, установление советской власти на территории Украины и преследование участников борьбы за независимость Украины в 20 веке, а также материалы, в которых демонстрируется символика коммунистического и национал-социалистического режимов с целью оправдания их деятельности.

Также эта статься запрещает распространять материалы с призывами и пропагандой насильственного изменения конституционного строя, развязывания военного конфликта, нарушения территориальной целостности Украины, в том числе и правомерность оккупации ее территорий, разжигания национальной, религиозной или расовой вражды или ненависти к отдельным лицам и группам, дискриминационных высказываниях на этой почве, пропаганду терроризма, употребления наркотиков и психотропных веществ, жестокого обращения с животными, инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ.

Также предлагается запретить распространения порнографии, а также программы в которых оказываются услуги гадания и ворожбы и платные услуги в сфере нетрадиционной и народной медицины.

Распространение такой информации запрещено для всех лиц, включая медиа.

Также законопроект предлагает запретить распространять в медиа на период агрессии против Украины материалы с популяризацией и пропагандой органов власти, должностных лиц страны-агрессора (России) и контролируемых ею организаций.

Также запрещается позитивное освещение российских органов власти, она должна подаваться с соблюдением принципов объективности и сбалансированности.

Как сообщали Українськi Новини, 11 депутатов Верховной Рады из фракции "Слуги Народа" предлагают парламенту передать Национальному совету по телевидению и радиовещанию контроль над всеми медиа, включая онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации, а также законодательно закрепить требование к журналисту придерживаться Кодекса этики журналиста, который будет приниматься при участии Национального совета по телевидению и радиовещанию.

Ранее НСЖУ выступил против таких инициатив, а Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека предостерегла власти от ограничений свободы слова в связи с законом о дезинформации.

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