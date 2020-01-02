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02 січня 2020, четвер, 16:49 20
Верховна Рада і партії 2020-01-02T19:30:03+02:00
Українські Новини
"Слуги народу" пропонують прийняти закон про страйки і локаути

"Слуги народу" пропонують прийняти закон про страйки і локаути

Ярина Вацяк
Законопроект, Слуга народу, страйк
Верховна рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховна рада. фото: Facebook/Слуга народу

6 депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу" пропонують парламенту ухвалити закон про страйки і локаути.

Про це йдеться в законопроекті №2682, зареєстрованому в парламенті 27 грудня, передають Українські Новини.

Пропонується вказати, що всі мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів, що ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у ньому.

Учасники законного страйку звільняються від відшкодування шкоди роботодавцю та дисциплінарної відповідальності.

У разі участі в незаконному страйку працівник за рішенням суду повинен буде відшкодовувати збитки в розмірі, що не перевищує середньомісячну зарплату.

Висунення вимог страйкуючими буде відбуватися шляхом збору підписів більш ніж половини персоналу або профспілкою, страйкуючі також будуть зобов'язані попереджати роботодавця про початок страйку і пропонувати почати переговори.

Акція протесту може початися не раніше, ніж через 15 днів з такого повідомлення.

Учасники мають право зупиняти роботу підприємства, оголошувати бойкот, блокаду, в разі припинення організації, працівникам не виплачується зарплата за час протесту.

У свою чергу роботодавець має право на звільнення від відповідальності перед контрагентами і збереження свого майна.

Йому забороняється наймати штрейкбрехерів (особа, яка працює замість страйкуючих), однак він має право на локаут (повне або часткове закриття підприємства з ініціативи роботодавця) для захисту своїх інтересів, якщо виконання вимоги протестувальників призведуть до банкрутства.

Крім того, запроваджується Національна служба посередництва і примирення, яка буде вести облік та аналізувати такі протести, надавати безкоштовні консультації та висувати посередників.

Страйки забороняються військовослужбовцям та правоохоронцям.

Авторами законопроекту є голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, Вадим Струневич, Олег Арсенюк, Сергій Гривко, Анатолій Остапенко, Павло Фролов (всі - "Слуга народу").

Як повідомляли Українські Новини, "слуги народу" хочуть законодавчо закріпити вимогу до журналістів дотримуватися Кодексу етики, а також хочуть заборонити поширювати матеріали з позитивним чином керівників СРСР.

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