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02 січня 2020, четвер, 16:35 19
Америка 2020-01-02T18:30:02+02:00
Українські Новини
Другий флот США, створений для протидії Росії, привели в готовність

Другий флот США, створений для протидії Росії, привели в готовність

Ярина Вацяк
США-Росія, Флот, Флот США, ВМС США

Військово-морські сили США 31 грудня оголосили досягнення "повної операційної спроможності", другим флотом ВМС США, створеним для того, щоб протистояти Росії в Арктиці.

Флот, який базується у Норфолку, Вірджинія, діяв з 1950 по 2011 роки. Його дії було поновлено на початковій стадії в 2018 році, а тепер - повною мірою, пише "Голос Америки".

Флот буде проводити дії в Атлантичному та Північному океанах.

"У все більш складному безпековому середовищі у світі, наші союзники та конкуренти добре знають, що велика частина найбільш активних маршрутів поставок проходять на півночі Атлантики", - заявив очільник флоту віце-адмірал США Ендрю Люїс.

"У поєднанні з відкриттям водних шляхів у Арктиці, цей конкурентний простір лише зростатиме і відданість Другого флоту розвиткові і застосуванню відповідних сил забезпечить присутність та готовність нашої країни до боротьби в регіоні, якщо та коли постане така потреба", - наголосив він.

Танення льодів в Арктиці відкриває можливості для використання нових торговельних шляхів і збільшує конкуренцію НАТО з Росією.

Виступаючи на конференції в травні цього року Командувач ВМС США у Європі та Африці адмірал Джеймс Фогго заявляв, що ВМС США виступатимуть гарантом мирного проходження морських судів Північним морським шляхом так само, як вони вже виступають гарантом мирного проходження судів у Чорному та Південно-Китайському морі.

За словами адмірала Фогго, необхідність уважно стежити за військовим посиленням Росії на півночі накладається на попередні "агресивні дії Росії у Чорному морі та у східному Середземномор'ї". "Покращена здатність Росії здійснювати військові операції у регіоні від Північного морського шляху до морських проходів між Гренландією та Ісландією, Ісландією та Британськими островами (GIUK Gap - прим. ГА) потребує нашої особливої уваги".

Фогго нагадав, що Росія вдавалась до глушіння сигналу GPS під час проведення навчань НАТО у Норвегії Trident Juncture в 2018 році.

"Ми гарантуємо свободу судноплавства усіх націй незалежно від того, про який морський басейн йдеться: Південно-Китайське море, Чорне море, чи Арктичний океан, чи деінде. Якщо Росія спробує наполягати на здійсненні заходів за межами дозволеного Міжнародним морським правом, вона може створити небезпечний прецедент для усієї міжнародної спільноти: що потужні прибережні держави можуть коли їм заманеться вносити зміни до Міжнародного морського права, у власних інтересах, спираючись на зброю, яка дозволяє запроваджувати таку їх політику", - розповів адмірал ВМС США.

Як повідомляли Українські Новини, 24 грудня в порт Одеси зайшов американський есмінець, озброєний крилатими і зенітними ракетами.

Крім того, 29 жовтня 4 військових корабля (мінні тральщики) НАТО зайшли в порт Одеси.

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