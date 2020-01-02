В Киеве с начала года обнаружили 37 водителей с признаками опьянения, - Нацполиция

С начала текущего года столичные патрульные обнаружили 37 водителей с признаками опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



"Обращаем внимание водителей на ответственность, которая предусмотрена в соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Согласно статье 130 КУоАП за такое правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа и лишения права управления транспортным средством", - говорится в сообщении.

За первое правонарушение в течение года - штраф 10200 гривен и 1 год лишения права управления транспортным средством;



За повторное правонарушение в течение года - штраф 20400 гривен и 3 года лишения права управления транспортным средством;



За третье и более нарушений в течение года - штраф 40800 гривен и 10 лет лишения права управления транспортным средством.

Напомним, что максимально допустимый уровень алкоголя в крови - 0,2 промилле.



С начала текущего года столичные патрульные уже обнаружили 37 водителей с признаками опьянения.



"Дополнительного обращаем ваше внимание, что Закон Украины, которым криминализуется это правонарушение еще не вступил в силу, а потому продолжает действовать ответственность, предусмотренная КоАП", - резюмировали в Нацполиции.



Как сообщали Українські Новини, за год в ДТП на дорогах Украины погибли около трех тысяч человек.



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