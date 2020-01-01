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  • Взяли покататься и разбили вдребезги: в новогоднюю ночь под Киевом авто с подростками попало в ДТП
01 января 2020, среда, 16:28 10
Происшествия 2020-01-01T16:32:57+02:00
Українські Новини
Взяли покататься и разбили вдребезги: в новогоднюю ночь под Киевом авто с подростками попало в ДТП

Взяли покататься и разбили вдребезги: в новогоднюю ночь под Киевом авто с подростками попало в ДТП

Надежда Комендантова
ДТП с авто, ДТП с детьми, ДТП с подростками
ДТП под Киевом.
ДТП под Киевом.

В первый день Нового года под Киевом в районе села Великая Старица произошло ДТП с участием автомобиля Peugeot, которым управляли подростки. 

Об аварии на Новый год сообщает ресурс "ДТП. Киев" в Instagram и публикует фото.

По информации паблика, возле Великой Старицы подростки катались на машине, не справили с управлением и опрокинулись.

Очевидцы утверждают, что в машине находились двое детей в возрасте 10 лет и двое 14−15-летних подростка.

Когда машина опрокинулась, водитель снял номера с автомобиля и скрылся в неизвестном направлении. К счастью, во время ДТП никто не погиб.

На место происшествия прибыли медики скорой помощи, полицейские и следственно-оперативная группа.

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