Взяли покататься и разбили вдребезги: в новогоднюю ночь под Киевом авто с подростками попало в ДТП

В первый день Нового года под Киевом в районе села Великая Старица произошло ДТП с участием автомобиля Peugeot, которым управляли подростки.

Об аварии на Новый год сообщает ресурс "ДТП. Киев" в Instagram и публикует фото.

По информации паблика, возле Великой Старицы подростки катались на машине, не справили с управлением и опрокинулись.

Очевидцы утверждают, что в машине находились двое детей в возрасте 10 лет и двое 14−15-летних подростка.

Когда машина опрокинулась, водитель снял номера с автомобиля и скрылся в неизвестном направлении. К счастью, во время ДТП никто не погиб.

На место происшествия прибыли медики скорой помощи, полицейские и следственно-оперативная группа.