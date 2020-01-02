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02 січня 2020, четвер, 14:40 16
Суспільство 2020-01-02T16:00:02+02:00
Українські Новини
У Києві з початку року виявили 37 водіїв із ознаками сп'яніння, - Нацполіція

У Києві з початку року виявили 37 водіїв із ознаками сп'яніння, - Нацполіція

Валерия Драгомирова
Нацполіція, П'яний водій, Київ
Водій. Фото: pixabay
Водій. Фото: pixabay

З початку поточного року столичні патрульні виявили 37 водіїв із ознаками сп'яніння. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.


"Звертаємо увагу водіїв на відповідальність, яка передбачена у відповідності з чинним законодавством за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Згідно зі статтею 130 КУпАП за таке правопорушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу та позбавлення права керування транспортним засобом.", - йдеться в повідомленні.

За перше правопорушення протягом року - штраф 10200 гривень і 1 рік позбавлення права керування транспортним засобом;

За повторне правопорушення протягом року - штраф 20400 гривень і 3 роки позбавлення права керування транспортним засобом;

За третє і більше порушень протягом року - штраф 40800 гривень і 10 років позбавлення права керування транспортним засобом.

Нагадаємо, що максимально допустимий рівень алкоголю в крові - 0,2 проміле.

З початку поточного року столичні патрульні вже виявили 37 водіїв із ознаками сп'яніння.

"Додаткового звертаємо вашу увагу, що Закон України, яким криміналізується це правопорушення ще не набрав чинності, а тому продовжує діяти відповідальність, яка передбачена КУпАП.", - резюмували в Нацполіції.

Як повідомляли Українські Новини, за рік у ДТП на дорогах України загинуло близько трьох тисяч осіб.

Крім того, у новорічну ніч під Києвом авто з підлітками потрапило в ДТП.

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