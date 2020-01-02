У Києві з початку року виявили 37 водіїв із ознаками сп'яніння, - Нацполіція

З початку поточного року столичні патрульні виявили 37 водіїв із ознаками сп'яніння. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.



"Звертаємо увагу водіїв на відповідальність, яка передбачена у відповідності з чинним законодавством за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Згідно зі статтею 130 КУпАП за таке правопорушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу та позбавлення права керування транспортним засобом.", - йдеться в повідомленні.

За перше правопорушення протягом року - штраф 10200 гривень і 1 рік позбавлення права керування транспортним засобом;



За повторне правопорушення протягом року - штраф 20400 гривень і 3 роки позбавлення права керування транспортним засобом;



За третє і більше порушень протягом року - штраф 40800 гривень і 10 років позбавлення права керування транспортним засобом.

Нагадаємо, що максимально допустимий рівень алкоголю в крові - 0,2 проміле.



З початку поточного року столичні патрульні вже виявили 37 водіїв із ознаками сп'яніння.



"Додаткового звертаємо вашу увагу, що Закон України, яким криміналізується це правопорушення ще не набрав чинності, а тому продовжує діяти відповідальність, яка передбачена КУпАП.", - резюмували в Нацполіції.



Як повідомляли Українські Новини, за рік у ДТП на дорогах України загинуло близько трьох тисяч осіб.



Крім того, у новорічну ніч під Києвом авто з підлітками потрапило в ДТП.