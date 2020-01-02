Венедиктова незаконно совмещает должности главы ГБР и депутата Рады, - Кузьмин

Ирина Венедиктова, которую президент Владимир Зеленский назначил и.о. директора ГБР, незаконно совмещает несколько должностей и требует себе полномочий директора НАБУ. Об этом сообщил депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин на странице в Facebook.

"Новая начальница ГБР продолжает удивлять. Вчера на сайте ГБР появился ее призыв к гражданам Украины писать в ГБР доносы о коррупции топ-чиновников с обязательным указанием списка украденного этими чиновниками имущества, их, чиновников, связей, явок, паролей с приобщением доказательств коррупционной деятельности этих самых том-чиновников", - написал Кузьмин.

По словам Кузьмина, Венедиктову обвинят в том, что она совмещает несколько должностей: является и руководителем ГБР, и главой Комитета Рады и народным депутатом одновременно, что прямо запрещено антикоррупционным законом. А после публикации на сайте ГБР ее еще обвинят и в попытках незаконно присвоить себе функции руководителя НАБУ по организации борьбы с коррупцией топ-чиновников.

"В общем, уже понятно, что работа ГБР с таким подходом не может быть ни эффективной, ни качественной. Впрочем, учитывая отсутствие специального профильного образования и необходимого опыта работы у руководителей ГБР, ГПУ, СБУ и МВД, прогнозирую быстрый развал правоохранительной системы, тотальный произвол и коррупцию силовиков, а также массовые нарушения прав граждан при производстве досудебного расследования", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований (ГБР).

Согласно закону, директор ГБР Роман Труба и его заместители считаются автоматически уволенными.



Кроме того, Зеленский хочет установить единоличную форму правления ГБР.