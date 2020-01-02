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02 января 2020, четверг, 11:30 713
Судебная власть 2020-01-02T13:00:02+02:00
Українські Новини
Защита подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком обжаловала его арест без залога

Защита подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком обжаловала его арест без залога

Елизавета Драбкина
Убийство ребенка, Убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком, Кирилл Тлявов
Пятилетний Кирилл из Переяслава-Хмельницкого. Фото: 112
Пятилетний Кирилл из Переяслава-Хмельницкого. Фото: 112

Защита подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком полицейского Ивана Приходько обжаловала его арест без права внесения залога.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Виктор Чевгуз.

Он заявил, что уже подготовил и подал соответствующую апелляционную жалобу.

"Оспариваю меру пресечения", - сказал Чевгуз.

Адвокат сообщил, что будет просить суд назначить своему подзащитному залог.

Как сообщали Українськi Новини, Голосеевский районный суд Киева продлил на 2 месяца арест подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком (Киевская область), одному - без права внесения залога, двоим назначил 280 тыс. гривен залога, еще одного отпустил под личное обязательство.

Судья Игорь Опанасюк по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова взял самоотвод, потому что дружит с одним из подозреваемых полицейских Владимиром Петровцем. Это не помешало Опанасюку ранее поддержать отвод другого судьи по делу.

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