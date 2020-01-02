НБУ продолжает штрафовать банки за нарушение финмониторинга

Национальный банк в декабре оштрафовал банк "Земельный капитал" на 2,3 млн гривен за нарушение финансового мониторинга.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в декабре 2019 применил к трем банкам меры воздействия.

К ОКСИ Банку применена мера воздействия в виде письменного предостережения за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу; нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов (представителя клиента) банка, в том числе клиента банка, связанного с национальным публичным деятелем; несвоевременное представление специально уполномоченному органу информации в случаях, предусмотренных законодательством.

Банк "Земельный капитал" оштрафован на 2,265 млн гривен за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов / финансированию терроризма (в том числе системы управления рисками легализации криминальных доходов / финансирования терроризма), ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять идентификацию, верификацию, изучение клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций, а также непринятие надлежащих мер для уменьшения рисков и неосуществление надлежащего контроля за недопущением использования услуг банка для легализации криминальных доходов / финансированию терроризма.

К Кристалбанку применена мера воздействия в виде письменного предостережения за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в ноябре 2019 года оштрафовал Европромбанк на 400 тыс. гривен, Мегабанк – на 200 тыс. гривен, Радабанк – на 300 тыс. гривен и Ощадбанк – на 200 тыс. гривен за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

НБУ обнародовал график проверок банков в 2020 году.

В 2019 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал – 529,23 млн долларов.