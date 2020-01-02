НБУ продовжує штрафувати банки за порушення фінмоніторингу

Національний банк у грудні оштрафував банк "Земельний капітал" на 2,3 млн гривень за порушення фінансового моніторингу.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національний банк за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у грудні 2019 застосував до трьох банків заходи впливу.

ДО ОКСІ Банку застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів (представника клієнта) банку, у тому числі клієнта банку, пов'язаного з національним публічним діячем; несвоєчасне подання спеціально уповноваженому органу інформації у випадках, передбачених законодавством.

Банк "Земельний капітал" оштрафований на 2,265 млн гривень за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму (у тому числі системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму), неналежне виконання обов'язку здійснювати ідентифікацію, верифікацію, вивчення клієнтів (їх представників) та аналіз їх фінансових операцій, а також невжиття належних заходів для зменшення ризиків та нездійснення належного контролю за недопущенням використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму.

До Кристалбанку застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у листопаді 2019 року оштрафував Европромбанк на 400 тис. гривень, Мегабанк – на 200 тис. гривень, Радабанк – на 300 тис. гривень і Ощадбанк – на 200 тис. гривень за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

НБУ оприлюднив графік перевірок банків в 2020 році.

В 2019 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав – 529,23 млн доларів.