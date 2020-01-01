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01 января 2020, среда, 10:09 56
Общество 2020-01-01T10:09:29+02:00
Українські Новини
В Новый год на Донбассе не было ни одного обстрела

В Новый год на Донбассе не было ни одного обстрела

Ольга Фандорина
обстрелы в зоне ООС, обстрелы на Донбассе, Новый год

С начала Нового года, 1 января, вооруженные формирования страны-агрессора не проявляли огневой активности в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

За прошедшие сутки, 31 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских подразделений по вооружению БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия зафиксировано вблизи Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.

Четыре обстрелы позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

  • дважды рядом с населенным пунктом Зайцево – из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Новолуганского – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"Вчера, 31 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – сообщили в ООС.

С начала этих суток, 1 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Потерь с нашей стороны нет.

Как сообщали Українські Новини, боевики 9 раз обстреляли позиции сил ООС 24 декабря, ранены два бойца ВСУ. 

Также ООН обнародовала число погибших мирных жителей на Донбассе.

Ранее на Донбассе ОБСЕ насчитала

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