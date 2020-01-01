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  • Тысячи националистов вышли в Киеве на факельное шествие: прямая трансляция
01 января 2020, среда, 19:11 126
Политика 2020-01-01T19:14:12+02:00
Українські Новини
Тысячи националистов вышли в Киеве на факельное шествие: прямая трансляция

Тысячи националистов вышли в Киеве на факельное шествие: прямая трансляция

Надежда Комендантова
Факельное шествие, Степан Бандера, Националисты

Около 2 тыс. активистов партий и организаций "Всеукраинское объединение "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", "Сокол", "Тризуб", "Конгресс украинских националистов" и "С14" проводят факельное шествие в честь дня рождения лидера Организации украинских националистов в первой половине 20-го века Степана Бандеры в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

По состоянию на 18:30 активисты начали движение от парка Шевченко по направлению к Майдану Незалежности, где намерены провести вече.

Собравшиеся выкрикивают "Слава Украине", "Слава нации - смерть врагам", "Украина прежде всего" и "Слава Степану Бандере", "Мы - бандеровцы, мы идем". Также они держат портрет Бандеры.

Кроме того, диктор сказал, что разница есть и она всегда будет в понимании того, кто ты - бандера, хохол или москаль.

Факельное шествие в Киеве. Факельное шествие в Киеве.

Происшествий и задержаний не замечено. Их сопровождает полиция.

Как сообщали Українськi Новини, в среду, 1 января, около 600 человек провели митинг по случаю дня рождения Бандеры во Львове.

В 2019 около 1,5 тыс. активистов партий и организаций "Всеукраинское объединение "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", "Сокол", "Тризуб", "Конгресс Украинских националистов" и "С-14" провели факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры в Киеве.

Тем временем, Львовская область объявила 2019 год Годом лидера Организации Украинских националистов в начале 20-го века Степана Бандеры. Решение принято на внеочередной сессии Львовского областного совета 11 декабря.

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