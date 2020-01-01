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01 січня 2020, середа, 14:45 15
Суспільство 2020-01-01T16:45:02+02:00
Українські Новини
У Луганській області в новорічну ніч 80 тисяч жителів залишилися без води

У Луганській області в новорічну ніч 80 тисяч жителів залишилися без води

Ольга Фандорина
Луганська область, Новий рік, Відсутність води

Близько 80 тис. жителів Луганської області в ніч на 1 січня залишилися без централізованого водопостачання через аварію на лінії електропередачі, що спричинила знеструмлення насосних станцій комунального підприємства "Лисичанскводоканал" Лисичанської міської ради.

Про це йдеться в повідомленні "Лисичанскводоканала", передають Українські Новини.

Припинене водопостачання центральної частини Лисичанська, міст Новодружеське і Привілля.

У повідомленні говориться, що на місці аварії працюють ремонтні бригади.

Як повідомляли Українські Новини, частина Попаснянського райводоканала знеструмили через борги за електрику.

Раніше більше 70 тисяч жителів Луганської області хотіли відключити воду з-за боргів.

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