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01 января 2020, среда, 11:42 8
Общество 2020-01-01T11:45:01+02:00
Українські Новини
В Госпогранслужбе сообщили, что новогодняя ночь на Донбассе прошла спокойно

В Госпогранслужбе сообщили, что новогодняя ночь на Донбассе прошла спокойно

Ольга Фандорина
КПВВ, война на Донбассе, новогодняя ночь

Все КПВВ на линии разграничения 1 января открылись вовремя, новогодняя ночь прошла спокойно.

Об этом сообщает пресс служба ГНСУ.

"Новогодняя ночь на линии разграничения прошла спокойно. Все КПВВ сегодня открылись вовремя и работают в штатном режиме ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока была небольшой. В общем через КПВВ последовало 10,2 тысячи человек и 1,6 тысячи транспортных средств. В частности, через "Майорское" линию разграничения пересекли 2555 человек и 450 транспортных средств, в "Марьинке" - 2250 человек и 512 транспортных средств, в "Новотроицком" - 2167 человек и 510 транспортных средств, в "Гнутово" - 685 человек и 197 транспортных средств, в "Станице Луганской" - 2605 человек.

В ГНСУ добавили, что сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд в «майорских» и «Марьинке» лиц и транспорта не зафиксировано. В "Новотроицком" находилось 30 человек, в "Гнутово" - 3 человека.

Как сообщали Українські Новини, боевики 9 раз обстреляли позиции сил ООС 24 декабря, ранены два бойца ВСУ. 

Также ООН обнародовала число погибших мирных жителей на Донбассе.

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