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31 декабря 2019, вторник, 19:21 98
Экономика 2019-12-31T19:25:10+02:00
Українські Новини
Украина и Словакия подписали межоператорское соглашение о транзите газа

Украина и Словакия подписали межоператорское соглашение о транзите газа

Надежда Комендантова
ГТС Украины, Договор, Украина-Словакия, Словакия, Газ
Украина Словакия. Фото: gazeta.zn.ua
Украина Словакия. Фото: gazeta.zn.ua

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" и оператор словацкой ГТС Eustream подписали межоператорское техническое соглашение.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Twitter, передают Українськi Новини.

"Я приветствую Іnterconnection Аgreement, заключенное между Украиной и Словакией и решительно поддерживаемое Еврокомиссией. Все части для транзита газа по украинскому маршруту сейчас на месте. Отличная новость для энергетической безопасности Европы", - написал он.

Отмечается, что ранее ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" подписал аналогичные соглашения с операторами ГТС Венгрии, Польши, Румынии, Молдовы и России.

Как сообщали Українськi Новини, 30 декабря Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины", государственная комапания "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" и компания "Газпром" (Россия) подписали договор на транзит российского газа в Европу через территорию Украины с 2020 года.

27 декабря "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.

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