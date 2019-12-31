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  • "Мама, вызывай ментов!": унижавшего журналистов Шария Регора облили мочой в подъезде
31 декабря 2019, вторник, 18:53 186
Происшествия 2019-12-31T19:30:02+02:00
Українські Новини
"Мама, вызывай ментов!": унижавшего журналистов Шария Регора облили мочой в подъезде

"Мама, вызывай ментов!": унижавшего журналистов Шария Регора облили мочой в подъезде

Надежда Комендантова
Виталий Регор, Анатолий Шарий, Шарий.нет

Виталия Регора, фигуранта дела о нападении на журналистов Шарий.нет, которому суд назначил домашний арест, облили мочой.

Об этом в YouTube сообщил медиаэксперт Анатолий Шарий.

Неизвестные встретили Регора у подъезда его дома. Сперва он отрицал, что его зовут Виталием, а потом позвонил своей маме.

"Алло, мам, вызывай ментов! Быстро ментов вызывай, мама! Вызывай ментов!", – крикнул Регор в трубку.

Дальнейшее общение Регора с неизвестными зацензурировано. По информации Шария, Регор уже сообщил в МВД о произошедшем нападении.

Шарий осудил поведение неизвестных и призвал к соблюдению законодательства.

Как сообщали Українськi Новини, полиция начала уголовное производство по факту угроз в адрес журналистов на суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.


Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил о нападениях на журналиста Дмитрия Кучера на этом суде.

Унижавший журналистов на суде по Шеремету националист раньше нападал с ножом на людей. Репортеры отметили, что речь, скорее всего идет об ОУНовце Виталии Регоре, который в 2016 году нанес ножевые ранения гражданину Ирана. А во время марша "Бессмертного полка" в Киеве на 9 мая пытался сорвать георгиевскую ленту с девочки.

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