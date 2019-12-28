Суд назначил напавшему на журналиста Шария домашний арест

Суд избрал мерой пресечения для подозреваемого в препятствовании деятельности, хулиганстве и угрозах насилием журналистам на суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета ночной домашний арест.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции Киева, передают Українськi Новини.



"Фигуранту объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 296 (хулиганство), а также ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Судом ему избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста", - сказано в нем.



Отмечается, что полицейские провели первоочередные следственные действия и установили одного из подозреваемых.



Им оказался житель Киевской области, 1990 года рождения, который ранее попадал в поле зрения правоохранителей за нападение с ножом на жителя столицы.



Как сообщали Українськi Новини, полиция начала уголовное производство по факту угроз в адрес журналистов на суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.



Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил о нападениях на журналиста Дмитрия Кучера на этом суде.