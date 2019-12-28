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28 декабря 2019, суббота, 21:47 199
Силовые структуры 2019-12-28T21:48:36+02:00
Українські Новини
Суд назначил напавшему на журналиста Шария домашний арест

Суд назначил напавшему на журналиста Шария домашний арест

Валерия Драгомирова
Суд, Убийство Шеремета, нападение на журналистов, Домашний арест, Дмитрий Кучер, Шарий Анатолий

Суд избрал мерой пресечения для подозреваемого в препятствовании деятельности, хулиганстве и угрозах насилием журналистам на суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета ночной домашний арест.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции Киева, передают Українськi Новини.

"Фигуранту объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 296 (хулиганство), а также ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Судом ему избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста", - сказано в нем.

Отмечается, что полицейские провели первоочередные следственные действия и установили одного из подозреваемых.

Им оказался житель Киевской области, 1990 года рождения, который ранее попадал в поле зрения правоохранителей за нападение с ножом на жителя столицы.

Как сообщали Українськi Новини, полиция начала уголовное производство по факту угроз в адрес журналистов на суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил о нападениях на журналиста Дмитрия Кучера на этом суде.

Больше новостей о: Суд Убийство Шеремета нападение на журналистов Домашний арест Дмитрий Кучер Шарий Анатолий

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