О прямых поставках газа в Украину речь не идет: Коболев рассказал о переговорах с РФ

После заключения договора на транзит российского газа в Европу через территорию Украины с 2020 года, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" пока не ведет переговоры с российским газовым монополистом компанией "Газпром" о прямых поставках российского газа.

Об этом на пресс-конференции сказал председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев, передают Українськi Новини.

"Относительно поставок газа, пока что трудно что-то предусмотреть по этому поводу, идет достаточно интенсивная и эмоциональная дискуссия. Пока что "Нефтегаз" такие переговоры не ведет", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, 27 декабря "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

По результатам трехсторонних переговоров 20 декабря в Минске Украина, Россия и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий.

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.