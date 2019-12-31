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  • Интересы Украины полностью защищены: Гончарук отреагировал на подписание газового договора
31 декабря 2019, вторник, 14:49 3
Политика 2019-12-31T14:58:23+02:00
Українські Новини
Интересы Украины полностью защищены: Гончарук отреагировал на подписание газового договора

Интересы Украины полностью защищены: Гончарук отреагировал на подписание газового договора

Надежда Комендантова
Транзит газа, Транзит газа через Украину, Договор, Алексей Гончарук
Транзит газа.
Транзит газа.

После того, как 30 декабря Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины", государственная компания "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" и компания "Газпром" (Россия) подписали договор на транзит российского газа в Европу через территорию Украины с 2020 года, премьер-министр Алексей Гончарук заявляет о соблюдении украинских интересов при транзите российского газа через территорию Украины в Европейский Союз.

Об этом он сообщил на пресс-брифинге, передают Українськi Новини.

Указывается, что был подписан необходимый пакет документов, который обеспечивает транзит российского газа в Европу через территорию Украины с 2020 года.

"Те условия, на которых были заключены новые договоры и контракты опровергают любые возможные манипуляции на тему измены. Национальные интересы Украины полностью защищены", - отметил он.

Также Гончарук подчеркнул, что, возможно, Украина получила даже лучшие условия, чем те, которые ожидались в начале переговоров.

Как сообщали Українськi Новини, 27 декабря "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

По результатам трехсторонних переговоров 20 декабря в Минске Украина, Россия и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий.

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.

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