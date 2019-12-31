Интересы Украины полностью защищены: Гончарук отреагировал на подписание газового договора

После того, как 30 декабря Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины", государственная компания "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" и компания "Газпром" (Россия) подписали договор на транзит российского газа в Европу через территорию Украины с 2020 года, премьер-министр Алексей Гончарук заявляет о соблюдении украинских интересов при транзите российского газа через территорию Украины в Европейский Союз.

Об этом он сообщил на пресс-брифинге, передают Українськi Новини.

Указывается, что был подписан необходимый пакет документов, который обеспечивает транзит российского газа в Европу через территорию Украины с 2020 года.

"Те условия, на которых были заключены новые договоры и контракты опровергают любые возможные манипуляции на тему измены. Национальные интересы Украины полностью защищены", - отметил он.

Также Гончарук подчеркнул, что, возможно, Украина получила даже лучшие условия, чем те, которые ожидались в начале переговоров.

Как сообщали Українськi Новини, 27 декабря "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

По результатам трехсторонних переговоров 20 декабря в Минске Украина, Россия и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий.

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.