У берегов Камеруна из грецкого танкера похитили людей, среди которых украинец

Греция сообщила о восьми похищенных лицах с танкера у берегов Камеруна, среди которых один украинец.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters, передают Українськi Новини.

Восемь человек были похищены и один пострадал в результате вооруженного налета в ночь на 31 декабря на зарегистрированный в Греции танкер, стоявший на якоре у Камеруна.

Министерство судоходства Греции заявило, что танкер "Счастливая леди" находился в двух морских милях от порта Лимбо в Камеруне, когда его взяли штурмом вооруженные люди.

Отмечается, что экипаж танкера составляет 28 человек.

Пять греков, два филиппинца и украинец были похищены, один гражданин Греции получил ранение.

Как сообщали Українські Новини, ранее полиция начала расследовать крушение танкера "Делфи" возле Одессы.

22 ноября ГосЧС эвакуировала экипаж танкера "Делфи" возле Одессы. Из-за шторма экологические службы не могли приступить к ликвидации утечки горюче-смазочных материалов в месте аварии танкера "Delfi" вблизи Одессы. В частности, обследуют корпус судна с привлечением водолазов.

Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера "Делфи" возле Одессы превысила норму в 157 раз.