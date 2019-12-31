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31 декабря 2019, вторник, 12:38 532
Судебная власть 2019-12-31T14:15:01+02:00
Українські Новини
Под Новый год чиновник в Стрые попался на крупной взятке

Под Новый год чиновник в Стрые попался на крупной взятке

Ярина Вацяк
Стрый, ГБР, ГАСК, Взятка
Взятка. Фото: ГБР
Взятка. Фото: ГБР

Начальника отдела Государственного архитектурно-строительного контроля города Стрыя Львовской области задержали следователями ГБР совместно с оперативниками СБУ по подозрению в вымогательстве взятки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований.

"По версии следствия, чиновник требовал $4000 взятки у частного предпринимателя якобы за "решение вопроса" о введении в эксплуатацию нежилого помещения площадью 790 м. Подумав некоторое время, начальник отдела органа, который должен контролировать законность и соблюдение нормативов в сфере архитектуры и строительства, решил увеличить сумму взятки до $5500, с чем он и был задержан", - говорится в нем.

Отмечается, что чиновник решил получить неправомерную выгоду прямо в помещении Центра предоставления административных услуг города Стрый.

В ходе проведения обыска в служебном кабинете чиновника было изъято денежных средств на общую сумму $12300.

Следователи ГБР сообщили задержанному о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщали Українські Новини, ГБР завершило расследование дела о получении $12 тыс. взятки сотрудником ГФС,  после чего передало в суд дело о получении $12 тыс. взятки сотрудником ГФС.

 

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