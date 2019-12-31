У Льва - горячее свидание, а у Тельцов - тайны: что прогнозируют звезды на 31 декабря

Сегодня в новогоднюю ночь очень важно не просто подвести итоги уходящего года, но и подготовиться, как следует, к приходящему. В этом помогут астрологи, которые уже поделились своим прогнозом для всех знаков на 31 декабря.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Обычно вы склонны быть очень духовно ориентированным человеком, но сегодня вы можете столкнуться с концепциями, довольно сбивающими с толку. Являются ли они идеями, которые вы давно приняли, или новыми, которые вы только что открыли, вы можете обнаружить, что в них закрадываются нерешительные сомнения, временно вызывающие колебания вашей веры. Это здоровое развитие. Немного сомнений время от времени могут отсеять концепции, которые не работают для вас, и подтвердить вашу веру в другое.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня вы можете узнать что-то о вашем близком друге, и эта деталь может быть довольно смущающей. У этого человека может быть темная сторона, о которой вы ранее не знали, и это может заставить вас захотеть отозвать свое мнение на некоторое время и пересмотреть свое участие в жизни этого человека. Обдумывая это, помните, что у всех нас есть свои темные стороны. Может ли то, что вы обнаружили, просто быть смущающим фактором, или это выходит за рамки вашего принятия?

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Внешние обязанности могут временно помешать вашей личной жизни, Близнецы. Вы можете испытывать сильное желание встретиться с партнером рано вечером, но обстоятельства могут потребовать работы в ваше нерабочее время. Это может быть неприятно, так как вы давно этого ждали, но вы могли бы встретиться с любимым человеком позже вечером. Не бойтесь говорить. Большинство людей понимают, когда возникают подобные ситуации.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня вы, вероятно, сочтете свою рутину слишком переполняющей, и у вас может появиться внезапное сильное побуждение вырваться на свободу. Тем не менее, вы можете почувствовать груз обязательства. Это противоречивое чувство должно пройти. Однако, если это не изменится и сегодня, вам может потребоваться переоценка определенных областей вашей жизни. Есть много возможностей, и жизнь слишком коротка, чтобы застревать в ситуации, которая не позволяет вам расти.

Лев (23 июля – 22 августа)

Вы можете чувствовать себя особенно страстно сегодня, и вам захочется встретиться с тем, кто вам интересен. Однако на вашем пути могут возникнуть другие обязанности. Это может дать вам идеальный повод погрузиться в тоску, но не попадитесь в эту ловушку. Любое дело, с которым вы сталкиваетесь, откладывается и в сторону. Может быть, вы можете договориться, чтобы закончить это завтра. Тогда можете смело назначать горячее свидание!

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня вы можете склоняться к тому, чтобы рассматривать любые препятствия, с которыми вы столкнулись на пути к достижению ваших целей, как личные неудачи, и если вы позволите этому случиться, эта идея может сохраняться у вас в течение дня. Постарайтесь оставаться объективными и не упускать из виду общую картину. Вы даже не проиграли битву - в худшем случае, это незначительный конфликт! Скорее всего, если вы продолжите усердно работать, вы все равно выиграете войну!

Весы (23 сентября – 22 октября)

Многообещающий телефонный разговор сегодня может стать довольно разочаровывающим. Он может принести новость о неудаче в одном из ваших проектов, которая носит временный характер, но, тем не менее, разочаровывает. Вам, вероятно, придется иметь дело с некоторыми мелочами, которые вы бы не хотели затрагивать, и это может занять слишком много драгоценного времени. Держитесь, у вас все хорошо! Не позволяйте своим разочарованиям одолеть вас.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

После всплеска энергии в течение последних нескольких дней, сегодня вы можете почувствовать сильное разочарование. Не каждый день можно наполнить приключениями и азартом. На данный момент вам просто нужно позаботиться о повседневных делах. Тем не менее, имейте в виду, что впереди много выходных, и при правильном планировании вы можете вернуть энергию в свою жизнь.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Цель, которой вы пытались достичь, может быть временно нивелирована, и вы можете чувствовать отчаяние, задаваясь вопросом, достигнете ли вы ее когда-нибудь на самом деле. Помните, что ключевое слово на сегодня - «временный». Какие бы препятствия ни встречались на вашем пути, в конечном итоге они будут преодолены, и ваша цель должна состоять в том, чтобы продолжать двигаться в нужном вам направлении. А пока позаботься о своих делах. Они могут быть скучными, но они необходимы!

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня вы можете понять, что вам нужно совершить определенную покупку. Возможно, ваш дом или машина требуют какого-то важного ремонта, или для вашей работы необходимо новое оборудование. Это может оказаться довольно обескураживающим, поскольку может потребовать трат, которые вы бы предпочли использовать для чего-то более захватывающего. Однако, подумайте о неприятностях, которые эти расходы должны спасти, и вы увидите ценность всего этого.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Груз слишком большого количества обязанностей, возможно, связанных с семьей или работой мог бы быть сегодня очень важен. Вы можете почувствовать себя атлантом, несущим мир на своих плечах! Вы устали. Возможно, вам нужно переоценить свои обязательства - ваша врожденная доброта, возможно, заставила вас сделать слишком много. Выполните те, которые у вас есть, но подумайте дважды, прежде чем брать на себя какие-либо новые. В конце концов, вы тоже важны.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

У вас сегодня могут быть взлеты и падения. Вы можете получить телефонный звонок из серии «у меня есть две новости», и это может привести к тому, что ваше настроение будет качаться взад-вперед, как маятник. Постарайтесь оставаться где-то посередине. Воспринимайте хорошие новости как ободрение, а что касается плохих новостей, постарайтесь рассмотреть их объективно и найти способы использовать их в своих интересах. Способ всегда есть!

Ранее Українські Новини поделились идеальным плейлистом для новогодних праздников и рассказали, как не переесть во время празднования.