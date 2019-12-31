Музыка для новогодней ночи: любимые песни для праздничной атмосферы

Когда все приготовления уже на финишной прямой, елку украсили, подарки выбрали, а последние салаты уже почти готовы, пора подумать о новогодней атмосфере.

Так, для спокойного новогоднего вечера можно включить фоном красивою спокойную инструментальную музыку, которая настроит на релакс после трудных рабочих будней, также для такого вечера и романтической обстановки подойдет красивая рождественская музыка в стиле джаз.

Не обойтись в новогоднюю ночь и без традиционных песен, таких, как "Happy new year", "Jingle Bels" и "Merry Christmas".

Кроме того, настроение могут поднять любимые новогодние украинские песни, а также новые песни, записанные украинскими музыкантами к Новому 2020 году.

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Напомним, ранее Українські Новини писали о том, как лучше составить план на новый год, чтобы все задуманное сбылось, а также как сохранить здоровье во время празднования Нового год и Рождества. А также напомнили правила безопасности и собрали лучшие новогодние фильмы для вечерних посиделок дома.

Тем временем, астрологи рассказали, чего ожидать от нового 2020 года всем знакам зодиака.