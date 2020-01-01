Сегодня вступает в силу Избирательный кодекс

Сегодня, 1 января, вступает в силу Избирательный кодекс, который 27 января 2019 года подписал Президент Владимир Зеленский, принятый Верховной Радой с учетом предложений Президента.

Законопроект бывшего председателя Рады Андрея Парубия, экс-депутатов Александра Черненко (фракция "Блок Петра Порошенко") и Леонида Емца ("Народный фронт") предусматривает проведение парламентских выборов в 27 избирательных регионах.

Каждая партия будет выдвигать два типа списков - единый список кандидатов в общегосударственном избирательном округе и списки кандидатов в соответствующих избирательных регионах, из которых будет формироваться единый список кандидатов.

Право выдвижения кандидатов на парламентских выборах закреплено исключительно за политическими партиями, возможность самовыдвижения не предусмотрена.

Голосование за партию является обязательным, в противном случае бюллетень будет считаться недействительным.

В избирательных регионах избиратели будут голосовать за соответствующие региональные списки, а не единый список кандидатов.

Кроме того, избиратель может проголосовать также за отдельного кандидата, включенного в список, за который он голосует.

Проходной барьер - 5%.

После определения партий, преодолевших барьер, Центральная избирательная комиссия будет определять избирательную квоту - количество голосов, необходимое для получения одного мандата.

Эта квота будет определяться делением количества всех голосов в общегосударственном округе за все региональные списки партий, преодолевших избирательный барьер, на конституционный состав Рады (450).

Как сообщали Українські Новини, в июле Рада приняла Избирательный кодекс, но после этого Владимир Зеленский его ветировал.