подписаться на рассылку
23.6 24.45
26.25 27.35
˟
01 января 2020, среда, 06:25 9
Выборы 2020-01-01T06:30:01+02:00
Українські Новини
Сегодня вступает в силу Избирательный кодекс

Сегодня вступает в силу Избирательный кодекс

Ярина Вацяк
Выборы, Закон о выборах, Избирательное законодательство, Избирательный кодекс
Выборы. Фото: prm.ua
Выборы. Фото: prm.ua

Сегодня, 1 января, вступает в силу Избирательный кодекс, который 27 января 2019 года подписал Президент Владимир Зеленский, принятый Верховной Радой с учетом предложений Президента.

Законопроект бывшего председателя Рады Андрея Парубия, экс-депутатов Александра Черненко (фракция "Блок Петра Порошенко") и Леонида Емца ("Народный фронт") предусматривает проведение парламентских выборов в 27 избирательных регионах.

Каждая партия будет выдвигать два типа списков - единый список кандидатов в общегосударственном избирательном округе и списки кандидатов в соответствующих избирательных регионах, из которых будет формироваться единый список кандидатов.

Право выдвижения кандидатов на парламентских выборах закреплено исключительно за политическими партиями, возможность самовыдвижения не предусмотрена.

Голосование за партию является обязательным, в противном случае бюллетень будет считаться недействительным.

В избирательных регионах избиратели будут голосовать за соответствующие региональные списки, а не единый список кандидатов.

Кроме того, избиратель может проголосовать также за отдельного кандидата, включенного в список, за который он голосует.

Проходной барьер - 5%.

После определения партий, преодолевших барьер, Центральная избирательная комиссия будет определять избирательную квоту - количество голосов, необходимое для получения одного мандата.

Эта квота будет определяться делением количества всех голосов в общегосударственном округе за все региональные списки партий, преодолевших избирательный барьер, на конституционный состав Рады (450).

Как сообщали Українські Новини, в июле Рада приняла Избирательный кодекс, но после этого Владимир Зеленский его ветировал.

Больше новостей о: Выборы Закон о выборах Избирательное законодательство Избирательный кодекс

Новости
Сегодня в Киеве в честь Бандеры состоится факельное шествие 06:30
Сегодня вступает в силу Избирательный кодекс 06:25
Сдай коррупционера и получи 10%: закон о защите обличителей вступает в силу 06:12
Уголовная ответственность за вождение в пьяном виде вступила в силу 06:07
Украинцам за "безвиз" с ЕС теперь нужно платить и подавать заявки перед поездкой 06:00
больше новостей
Накануне Нового года спасатели объявили штормовое предупреждение 09:04
Три года назад Пашинский подстрелил Химикуса: что изменилось в деле за это время 07:00
В последний день года ударят морозы со снегом и дождем: прогноз на Новый год 21:00
Зеленский пригласил Богдана встречать Новый год в Гуту, но тот предпочел Швейцарию 21:30
После обмена пленными Россия выдвинула новые требования к Украине 10:45
больше новостей
Зеленский пригласил Богдана встречать Новый год в Гуту, но тот предпочел Швейцарию 21:30
После обмена пленными Россия выдвинула новые требования к Украине 10:45
Украина заплатила слишком высокую цену в обмене пленными с РФ, — der Spiegel 19:45
Врачи озвучили результаты медосмотра пленных - у всех посттравматическое стрессовое расстройство 15:38
Украинцы в праздники выбрасывают еды на 470 млн гривен 21:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok