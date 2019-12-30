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30 декабря 2019, понедельник, 22:15 13
Lifestyle 2019-12-30T22:45:01+02:00
Українські Новини
Топ-5 лучших согревающих напитков для новогодней ночи, - рецепты с фото

Топ-5 лучших согревающих напитков для новогодней ночи, - рецепты с фото

Роман Евланов
Напитки, Новый год, Новый год-2020, рецепты
Новогодние напитки. Фото: pixabay
Новогодние напитки. Фото: pixabay

Совсем-совсем скоро наступает долгожданный Новый год! Кто-то проведет его за праздничным столом в окружении блюд, а кто-то выйдет на улицу вместе с друзьями на всю ночь. Чем согреться в холодную зимнюю погоду - рассказывают Українські Новини.

Облепихово-апельсиновый морс

  • Облепиха – 100-150 г
  • Апельсин – 2 шт
  • Сахар – 1 стакан
  • Вода – 1,5 л

Облепиху промыть, апельсины обдать кипятком и очистить от цедры. Цедру залить кипятком и проварить 20-25 минут, полученный отвар настоять около получаса, процедить. Мякоть цитруса и ягоды растолочь. Смесь выложить на марлю над кастрюлей, дать соку стечь, дополнительно отжать марлю. В отвар из цедры добавить сахар, варить, постоянно помешивая, до кипения, влить сок апельсина и облепихи.

Облепиховый морс. Фото: Fermer-blogОблепиховый морс. Фото: Fermer-blog

Яблочно-имбирный грог

  • Корень имбиря
  • Сахар – 200 г
  • Мята свежая
  • Лимон – 3 шт
  • Лайм – 2 шт
  • Яблоки – 4 шт

Корень имбиря очистить и нарезать. В кастюле вскипятить воду с сахаром, добавить имбирь и мяту, проварить 6-7 минут. Снять кожуру с лимонов и одного лайма, отжать сок, из яблок тоже выжать сок. Смешать сок с сиропом, добавить цедру и разлить по порциям. Украсить ломтиками лайма и остатками мяты.

Яблочно-имбирный напиток. Фото: enikassradio.comЯблочно-имбирный напиток. Фото: enikassradio.com

Жженый сбитень

  • Мед – 300 г
  • Сахар – 1,5 стакана
  • Корица – 3-4 палочки
  • Кардамон – 6-8 шт
  • Гвоздика молотая – 2 ч.л.
  • Корень имбиря
  • Лист лавровый – 2-3 шт

Мед довести до кипения в литре воды, варить 20 минут, затем добавить пряности и кипятить еще 5 минут, все процедить. На сковороду высыпать сахар, топить его 5-6 минут, добавить 100-150 мл воды и протушить все до однородной массы. В теплую медовую смесь влить полученный сахарный сироп, постоянно помешивая.

Сбитень. Фото: АлкопедияСбитень. Фото: Алкопедия

Глинтвейн по-шведски

  • Апельсин – 1 шт
  • Душистый перец – 3 горошины
  • Гвоздика - 5 шт
  • Красное вино (полусладкое) – 1 бут.
  • Корица
  • Мед – 1 ст.ложка
  • Изюм – 50 г
  • Очищенный миндаль – 50 г

Небольшими кружочками нарезанный апельсин сложить в кастрюлю, сверху положить перец и гвоздику. Все залить вином, добавить мед и корицу. Помешивая, довести глинтвейн до кипения и сразу же снять с огня, а затем оставить настояться под крышкой на полчаса. По бокалам разложить миндаль и вымытый изюм, залить сверху глинтвейном.

Глинтвейн. Фото: pixabayГлинтвейн. Фото: pixabay

Кембриджский пунш

  • Сахар – 150 г
  • Молоко – 1, 25 л
  • Коньяк – 150 мл
  • Ром – 300 мл
  • Яйца – 2 шт
  • Апельсин – 1 шт

Яйца разбить в глубокую миску. Венчиком взбить с половиной молока. Оставшееся молоко довести до кипения в отдельной кастрюле с сахаром. После того, как смесь остынет, постепенно тонкой струйкой добавить яйца с молоком, а затем ром и коньяк. Все взбить еще раз, разлить по бокалам, украсить цедрой и ломтиками цитруса.

Пунш, эггног. Фото: pixabayПунш, эггног. Фото: pixabay

Ранее Українські Новини поделились советами бактериологов по хранению новогодних блюд.

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