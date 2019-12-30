Топ-5 лучших согревающих напитков для новогодней ночи, - рецепты с фото

Совсем-совсем скоро наступает долгожданный Новый год! Кто-то проведет его за праздничным столом в окружении блюд, а кто-то выйдет на улицу вместе с друзьями на всю ночь. Чем согреться в холодную зимнюю погоду - рассказывают Українські Новини.

Облепихово-апельсиновый морс

Облепиха – 100-150 г

Апельсин – 2 шт

Сахар – 1 стакан

Вода – 1,5 л

Облепиху промыть, апельсины обдать кипятком и очистить от цедры. Цедру залить кипятком и проварить 20-25 минут, полученный отвар настоять около получаса, процедить. Мякоть цитруса и ягоды растолочь. Смесь выложить на марлю над кастрюлей, дать соку стечь, дополнительно отжать марлю. В отвар из цедры добавить сахар, варить, постоянно помешивая, до кипения, влить сок апельсина и облепихи.

Облепиховый морс. Фото: Fermer-blog

Яблочно-имбирный грог

Корень имбиря

Сахар – 200 г

Мята свежая

Лимон – 3 шт

Лайм – 2 шт

Яблоки – 4 шт

Корень имбиря очистить и нарезать. В кастюле вскипятить воду с сахаром, добавить имбирь и мяту, проварить 6-7 минут. Снять кожуру с лимонов и одного лайма, отжать сок, из яблок тоже выжать сок. Смешать сок с сиропом, добавить цедру и разлить по порциям. Украсить ломтиками лайма и остатками мяты.

Яблочно-имбирный напиток. Фото: enikassradio.com

Жженый сбитень

Мед – 300 г

Сахар – 1,5 стакана

Корица – 3-4 палочки

Кардамон – 6-8 шт

Гвоздика молотая – 2 ч.л.

Корень имбиря

Лист лавровый – 2-3 шт

Мед довести до кипения в литре воды, варить 20 минут, затем добавить пряности и кипятить еще 5 минут, все процедить. На сковороду высыпать сахар, топить его 5-6 минут, добавить 100-150 мл воды и протушить все до однородной массы. В теплую медовую смесь влить полученный сахарный сироп, постоянно помешивая.

Сбитень. Фото: Алкопедия

Глинтвейн по-шведски

Апельсин – 1 шт

Душистый перец – 3 горошины

Гвоздика - 5 шт

Красное вино (полусладкое) – 1 бут.

Корица

Мед – 1 ст.ложка

Изюм – 50 г

Очищенный миндаль – 50 г

Небольшими кружочками нарезанный апельсин сложить в кастрюлю, сверху положить перец и гвоздику. Все залить вином, добавить мед и корицу. Помешивая, довести глинтвейн до кипения и сразу же снять с огня, а затем оставить настояться под крышкой на полчаса. По бокалам разложить миндаль и вымытый изюм, залить сверху глинтвейном.

Глинтвейн. Фото: pixabay

Кембриджский пунш

Сахар – 150 г

Молоко – 1, 25 л

Коньяк – 150 мл

Ром – 300 мл

Яйца – 2 шт

Апельсин – 1 шт

Яйца разбить в глубокую миску. Венчиком взбить с половиной молока. Оставшееся молоко довести до кипения в отдельной кастрюле с сахаром. После того, как смесь остынет, постепенно тонкой струйкой добавить яйца с молоком, а затем ром и коньяк. Все взбить еще раз, разлить по бокалам, украсить цедрой и ломтиками цитруса.

Пунш, эггног. Фото: pixabay

Ранее Українські Новини поделились советами бактериологов по хранению новогодних блюд.