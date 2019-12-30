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30 декабря 2019, понедельник, 19:54 580
Общество 2019-12-30T19:54:14+02:00
Українські Новини
Сколько могут стоять новогодние блюда: срок годности оливье, шубы и холодца

Сколько могут стоять новогодние блюда: срок годности оливье, шубы и холодца

Ольга Фандорина
Новый год, Новогодние рецепты, срок годности

Ни один новогодний стол-2020 не обойдется без традиционных салатов оливье и селедка под шубой, также часто готовят к празднику и холодец. Микробиолог и бактериолог Оксана Вольская предостерегла украинских хозяек от того, чтобы они не готовили блюда в огромном количестве, так хранить их можно не так уж и долго. Об этом сообщает Обозреватель

В частности, салат оливье может испортиться очень быстро – в заправленном виде его срок хранения составляет всего лишь четыре часа. Чтобы салат хранился дольше, его нужно заправлять майонезом или сметаной прямо перед подачей на стол.

"Без заправки он может стоять 40 часов. Только не добавляйте туда огурцы, не добавляйте лук, и не добавляйте майонез. Все это – отдельно", – сказала Вольская в эфире ObozTV.

Если ингредиентов для салата нарезали много, то лучше их хранить в холодильнике без заправки. Заправленный салат, который остался с вечера, лучше утром выбросить, посоветовал эксперт. 

Также бактериолог перечислила допустимые сроки хранения других наиболее популярных новогодних закусок и салатов:

салат селедка под шубой – 24 часа, поскольку требуется время на пропитку;

салат из крабовых палочек – 24 часа в заправленном виде, 48 - часов без заправки;

фаршированные яйца – 2-3 суток, но только при условии, если яйца были сварены не менее 15 минут вкрутую и разобраны чистыми руками;

холодец – для заведений общепита установлена норма в 24 часа, но холодец домашнего приготовления может храниться 3-4 дня.

Вольская дала еще один полезный совет относительно хранения холодца: его можно замораживать – в таком виде он может пролежать в морозилке в течение одного-двух месяцев.

"И если вы уже не хотите холодец – это отличная основа для супа, борща. Просто переливаете его в кастрюльку, когда он разморозился, и на его основе готовите какое-то первое блюдо", – отметила эксперт.

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