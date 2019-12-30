Рулеты из лаваша на новогодний стол: 5 видов начинок на любой вкус

В сезон праздников одной из самых вкусных и нарядных закусок на новогоднем столе является нарезанные порционно рулеты из лаваша. Готовятся они в считанные минуты, начинка внутри может быть самая разнообразная, а съедаются такие рулеты первыми и почти никогда не остаются "на завтра". Cамые популярные рецепты этой праздничной закуски опубликовали Українські Новини.

Рулет из лаваша с красной рыбой

Это беспроигрышный вариант на все праздники. Готовится всё просто и быстро, выглядит богато и красиво, а на вкус нравится практически всем.

Лаваш тонкий 200 г Красная рыба 200 г Плавленый сыр 200 г Укроп 20 г

Лаваш извлечь из упаковки и расстелить два листа друг на друга. Если лаваш изначально очень плотный, то может хватить и одного листа. Но если листы лаваша тонкие, то чтобы начинка не просочилась, лучше брать два листа. Лаваш обильно смазать по всей площади плавленным сыром.

Рыбу извлечь из упаковки, пинцетом убрать мелкие кости. Острым ножом срезать мякоть рыбы со шкурки и нарезать на небольшие кусочки. равномерно на небольшом расстоянии друг от друга разложить кусочки красной рыбы по лавашу. Свежую зелень укропа промыть, обсушить и мелко нарезать. Посыпать равномерно нарезанную зелень на рыбу.

Охладив рулет, достать из холодильника, и острым ножом нарезать на порционные кусочки толщиной 1.5 - 2 сантиметра. Выложить рулет с красной рыбой на красивое блюдо и можно подавать к столу.

Рулет из лаваша с начинкой. Фото: zakuskidoma.ru

Рулет из лаваша с курицей, сыром и майонезом

Куриное филе 400 г Твёрдый сыр 100 г Майонез 100 г Лаваш тонкий 400 г Растительное масло 2 г

Отварить куриное филе, порубить мелко, смешать с тертым на крупной терке сыром. Заправить майонезом, перемешать. Расстелить тонкий лаваш, промазать его поверхность куриной массой и свернуть в рулет. Дать настояться 30 минут.

Закуска из лаваша. Фото: vkuso.ru

Рулет из лаваша с шампиньонами и сыром

Лаваш тонкий 450 Укроп 20 Петрушка 20 Шампиньоны 180 Твёрдый сыр 300 Майонез 75

Раскрываем первый лист лаваша и смазываем его майонезом, посыпаем порезанными укропом и петрушкой. Теперь на первый лист укладываем второй, также смазываем его майонезом и укладываем на него мелко порезанные отварные шампиньоны. После этого берем третий лист, укладываем его сверху на первый ив второй, также хорошо промазываем майонезом и засыпаем протёртым на мелкой терке сыром. Теперь все эти 3 лаваша сворачиваем в один рулет и убираем на 30 минут на холод. По прошествии этого времени нарезаем его на кусочки рулет из лаваша с грибами и подаем к столу.

Закуска из лаваша. Фото: cookingfood.com.ua

Рулет из лаваша с начинкой из крабовых палочек

Рулет из лаваша с начинкой из крабовых палочек смело заменяет наскучившиеся бутерброды, а его главный плюс в том, что делается рулет очень быстро.

Сыр натереть на мелкой терке, к нему добавить измельченный чеснок. Хорошо перемешать. Крабовые палочки нарезать тонкими полосками. Яйца отварить и натереть на мелкой терке, перемешать с измельченной зеленью. Первый лист лаваша смазать майонезом и выложить крабовые палочки. Накрыть вторым листом лаваша, смазать майонезом и выложить сыр с чесноком. Сверху накрыть третьим листом лаваша, тоже немного смазать майонезом и выложить натертые яйца с зеленью. Лаваш завернуть в рулет и положить в холодильник на час для пропитки.

Закуска из лаваша. Фото: povar.ru

Рулет из лаваша с яблоками, орехами и творогом

Быстрый в приготовлении, вкусный и сочный домашний десерт.

Лаваш тонкий 50 г Творог 185 г Сметана 2 стол. ложки Яблоки 2 шт Сахар 1 стол. ложка Молотая корица 0.5 г Грецкие орехи 6 шт Яйца 1 шт

Приготовить начинку для лаваша: сырковую массу соединить со сметаной и перемешать до однородного состояния, сметану для этого рецепта лучше брать жирную. Яблоки натереть на крупной терке, добавить корицу и сахар и все тщательно перемешать. Грецкие орехи поместить в пакет и измельчить скалкой, но не очень мелко.

На кухонном столе раскладываем лаваш и наносим первым слоем творожную массу со сметаной. Распределяем равномерно по всему лавашу, оставляем незаполненной начинкой полоску лаваша шириной 8-10 см. Второй слой – яблочный – потертую яблочную массу равномерно укладываем поверх творожного слоя. Третьим слоем выкладываем измельченные грецкие орехи.

Закуска из лаваша. Фото: superkuhen.ru

Лаваш с начинкой скручиваем в рулет и переносим на противень, предварительно застеленный бумагой для выпечки. Яйцо взбиваем вилкой и взбитым яйцом смазываем полоску лаваша без начинки, сверху закрепляем рулет. Остальным яйцом смазываем всю поверхность рулета и отправляем его в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Даем запеченному рулету остыть, нарезаем на порционные куски и подаем к столу.