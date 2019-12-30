Экс-беркутовцы вынуждены были пойти на обмен из-за невозможности добиться справедливости со стороны ГПУ и судов, – адвокаты

Адвокаты обвиняемых в убийствах участников Евромадана в феврале 2014 года бывших сотрудников "Беркута" Стефан Решко, Игорь Варфоломеев и Александр Горошинский заявляют, что их подзащитные вынуждены были согласиться на участия в обмене удерживаемыми лицами из-за невозможности добиться справедливости в Генеральной прокуратуре и судах.

Об этом говорится в открытом письме адвокатов к Президенту Владимиру Зеленскому, которое выложил в соцсети Facebook Горошинский.

"Для наших подзащитных это решение было не менее сложным, чем для Вас. Ключевым обстоятельством, обусловившим его принятие, было не попытка уйти от ответственности, а невозможность добиться справедливой оценки действий наших подзащитных со стороны ГПУ и суда. Сам факт включения их в списки на обмен подтверждает то, что дело политическое", - говорится в письме.

Адвокаты подчеркивают, что к их подзащитным сформировалось упрежденное отношение и информационная блокада, в то время как убийства их коллег на Евромайдане протестующими не расследовались.

"Дискриминационные подходы в оценках действий протестующих, которых освободили от ответственности Законом от 21.02.2014 г., в том числе за совершение террористических актов и убийства правоохранителей, и инквизиция правоохранителей, действия которых изначально получили неадекватно строгую правовую оценку, привели к тому, что наши подзащитные находились в застенках Лукьяновского СИЗО с апреля 2014 и феврале 2015, в то время как лица из числа т.н. активистов Майдана, люди, которые публично щеголяли убийствами правоохранителей и утром 20 февраля 2014 спровоцировали кровавую бойню, находятся на свободе и освобождены от ответственности", - отмечают адвокаты.

Юристы призывают Зеленского обеспечить справедливое расследования убийств как протестующих, так и правоохранителей, что может стать ключом к объединению страны.

"В основе дела Майдана лежит политическая составляющая, поскольку эти события стали поводом для смены политической власти в стране способом, не предусмотренным Конституцией Украины, а потому и решение дела Майдана в политическом смысле лежит в предоставлении правильной оценки событий февраля 2014 обществом, с юридической точки зрения - в адекватной правовой оценке, которая заключается в коррекции обвинения наших подзащитных или объявлении амнистии всем участникам противостояния 2014 года, в том числе работникам правоохранительных органов", - предлагают адвокаты.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Офис Президента сообщил, что в воскресенье, 29 декабря, в результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан.

По данным СМИ, в результате обмена самопровозглашенным республикам были переданы бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстреле 48 активистов Евромайдана, и гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, который воевал на стороне боевиков на Донбассе.