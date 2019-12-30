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30 грудня 2019, понеділок, 20:50 8 Документ
Судова влада 2019-12-30T20:53:51+02:00
Українські Новини
Екс-беркутівці змушені були піти на обмін через неможливість досягти справедливості з боку ГПУ і судів, – адво

Екс-беркутівці змушені були піти на обмін через неможливість досягти справедливості з боку ГПУ і судів, – адвокати

Таня Войтюк
Обмін полоненими, Українські військовополенені, Беркут, Євромайдан

Адвокати обвинувачених у вбивствах учасників Євромадана в лютому 2014 року колишніх співробітників "Беркута" Стефан Решко, Ігор Варфоломєєв і Олександр Горошинський заявляють, що їх підзахисні змушені були погодитися на участі в обміні утримуваними особами через неможливість досягти справедливості в Генеральній прокуратурі і судах.

Про це йдеться у відкритому листі адвокатів до Президента Володимиру Зеленському, яке виклав у соцмережі Facebook Горошинський.

"Для наших підзахисних це рішення було не менш складним, ніж для Вас. Ключовою обставиною, що зумовив його прийняття, було не спроба піти від відповідальності, а неможливість домогтися справедливої оцінки дій наших підзахисних з боку ГПУ і суду. Сам факт включення їх у списки на обмін підтверджує те, що справа політична", - йдеться в листі.

Адвокати наголошують, що до їх підзахисним сформувалося упрежденное ставлення і інформаційна блокада, в той час як вбивства їхніх колег на Евромайдане протестувальниками не розслідувалися.

"Дискримінаційні підходи в оцінках дій протестувальників, яких звільнили від відповідальності Законом від 21.02.2014 р., в тому числі за здійснення терористичних актів і вбивства правоохоронців, і інквізиція правоохоронців, дії яких спочатку отримали неадекватно сувору правову оцінку, призвели до того, що наші підзахисні перебували в катівнях Лук'янівського СІЗО з квітня 2014 і лютому 2015, в той час як особи з числа т. н. активістів Майдану, люди, які публічно хизувалися вбивствами правоохоронців та вранці 20 лютого 2014 спровокувала криваву бійню, знаходяться на волі і звільнено від відповідальності", - зазначають адвокати.

Юристи закликають Зеленського забезпечити справедливе розслідування вбивств як протестувальників, так і правоохоронців, що може стати ключем до об'єднання країни.

"В основі справи Майдану лежить політична складова, оскільки ці події стали приводом для зміни політичної влади в країні способом, не передбаченим Конституцією України, а тому і рішення справи Майдану в політичному сенсі лежить в наданні правильної оцінки подій лютого 2014 суспільством, з юридичної точки зору - в адекватній правовій оцінці, яка полягає в корекції звинувачення наших підзахисних або оголошення амністії всім учасникам протистояння 2014 року, в тому числі працівникам правоохоронних органів", - пропонують адвокати.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Офіс Президента повідомив, що в неділю, 29 грудня, в результаті обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.

За даними ЗМІ, в результаті обміну самопроголошеним республікам були передані колишні співробітники спецпідрозділу "Беркут", обвинувачені у розстрілі 48 активістів Евромайдана, і громадянин Бразилії Рафаель Лусварги, який воював на боці бойовиків на Донбасі.

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