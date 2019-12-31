Аккумуляторы в игрушках и гаджетах вредят здоровью детей, - ученые

Блестящие, серебряные аккумуляторы, которые находятся в игрушках и гаджетах, могут стать причиной больших ожогов и удушья детей, если их проглотить. Шестилетняя Софи Скилл из Шеффилда несколько дней была под аппаратом искусственной вентиляции легких после того, как проглотила кнопочный аккумулятор размером с монету, передает "Украинская служба Би-би-си".

Сообщается, что кислота из аккумулятора попала ей в пищевод и легкие, вызвала страшную боль. Это поставило жизнь девочки под угрозу, но своевременное обращение к врачам помогло Софи полностью выздороветь в течении нескольких недель реабилитации.

"В течение двух часов аккумулятор уже причинил вред. Сделали рентген и обнаружили, что он прожег ее пищевод и легкие. Ей пришлось использовать аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ)", - рассказывает Клэр, мама Софи.

Софи Скилл и ее мама Клер Скилл. Фото: BBC News

Каждый год приблизительно два ребенка в Британии умирают из-за кнопочных батареек, - утверждают британские врачи.

Эксперты отмечают, что слюна в организме взаимодействует с веществами из аккумулятора, создавая едкие химические вещества, поэтому время в таких случаях имеет чрезвычайное значение. Разряженные аккумуляторы также могут быть опасными, ведь содержат достаточное количество электрического заряда, чтобы сильно травмировать ребенка.

Важно понимать, что такие аккумуляторы находятся во множестве современных гаджетов и игрушек. Фитнес-браслеты, игрушки-роботы, брелоки, пульты, радиоуправляемые машинки, часы, фонарики, поющие куклы и мягкие игрушки – это не весь перечень.

"Для малышей кнопочные батарейки могут выглядеть как сладости" – отмечает медицинский директор Национальной службы здравоохранения в Англии, профессор Стивен Повис. Также он говорит о том, лучший способ защитить детей - держать в недоступном месте аккумуляторные батареи.

Как же предотвратить попадание аккумуляторов в детский организм?

Эшли Мартин из Королевского общества предотвращения несчастных случаев предупреждает родителей:

убедитесь, что в игрушках и других продуктах, где использованы аккумуляторы, например, маленькие электронные устройства, есть отсеки для аккумуляторов, доступ к которым заблокирован;

остерегайтесь таких предметов как музыкальные поздравительные открытки, электронные свечки и пульты дистанционного управления, поскольку отсеки для аккумулятора там часто нельзя заблокировать;

убедитесь, что запасные аккумуляторы хранятся в недоступных для детей местах, а использованные аккумуляторы утилизируются должным образом.

Если же ваш ребенок все-таки проглотил аккумулятор или вы только подозреваете это, то немедленно обращайтесь к врачу.

Как сообщали Українські Новини, Супрун посоветовала как выбрать безопасную игрушку для детей.

Также Українські Новини писали о том, что в Киеве 4-летняя девочка попала в больницу из-за химических ожогов от игрушки.