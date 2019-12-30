В останній день року вдарять морози зі снігом і дощем: прогноз на Новий рік

31 грудня в Києві хмарно, невеликий мокрий сніг і дощ, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с, температура вночі 0 ...- 2, удень +2...+4. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно, невеликий мокрий сніг і дощ, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с, температура повітря вночі 0 ...- 5, вдень +1...+6. У Карпатах невеликий мокрий сніг і дощ, температура повітря вночі -2 ...- 7, вдень -2 ...- 7. У Моршині невеликий мокрий сніг і дощ, температура повітря вночі 0 ...- 2, удень +3...+5. У Трускавці невеликий мокрий сніг і дощ, температура повітря вночі 0 ...- 2, удень +3...+5. У Сваляві невеликий мокрий сніг і дощ, температура повітря вночі -2 ...- 4, вдень +2...+4. На півночі України хмарно, невеликий мокрий сніг і дощ, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с, температура повітря вночі 0 ...- 5, удень +1...+6. У центрі України хмарно, невеликий мокрий сніг і дощ, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с, температура повітря вночі 0 ...- 5, удень +1...+6. На сході України хмарно, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с, температура повітря вночі 0 ...- 5, удень +1...+6. На півдні України хмарно, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, температура повітря вночі 0 ...- 5, удень +1...+6. У Криму хмарно, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, температура повітря вночі 0 ...- 5, удень +1...+6. У Ялті без опадів, температура вночі -1...+1, вдень +4...+6. Як повідомляли Українські Новини, 30 грудня на дорогах України ожеледиця. Також люті морози до -23 з рекордними снігопадами йдуть в Україну: синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.