В останній день року вдарять морози зі снігом і дощем: прогноз на Новий рік

31 грудня в Києві хмарно, невеликий мокрий сніг і дощ, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура вночі 0 ...- 2, удень +2...+4.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, невеликий мокрий сніг і дощ, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі

0 ...- 5, вдень +1...+6.

У Карпатах невеликий мокрий сніг і дощ, температура повітря вночі -2 ...- 7, вдень -2 ...- 7.

У Моршині невеликий мокрий сніг і дощ, температура повітря вночі 0 ...- 2, удень +3...+5.

У Трускавці невеликий мокрий сніг і дощ, температура повітря вночі 0 ...- 2, удень +3...+5.

У Сваляві невеликий мокрий сніг і дощ, температура повітря вночі -2 ...- 4, вдень +2...+4.

На півночі України хмарно, невеликий мокрий сніг і дощ, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 0 ...- 5, удень +1...+6.

У центрі України хмарно, невеликий мокрий сніг і дощ, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 0 ...- 5, удень +1...+6.

На сході України хмарно, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 0 ...- 5, удень +1...+6.

На півдні України хмарно, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура повітря вночі 0 ...- 5, удень +1...+6.

У Криму хмарно, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура повітря вночі 0 ...- 5, удень +1...+6.

У Ялті без опадів, температура вночі -1...+1, вдень +4...+6.

Як повідомляли Українські Новини, 30 грудня на дорогах України ожеледиця.

Також люті морози до -23 з рекордними снігопадами йдуть в Україну: синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.