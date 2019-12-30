Украинцы в праздники выбрасывают еды на 470 млн гривен

Новогодние праздники – это не только радость для людей, но и увеличенная доза загрязнения для нашей экологии. Об этом на своей странице в Facebook написала экс-и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Так, Супрун рассказала, что каждое Рождество количество отходов в Великобритании увеличивается на 30%.

"По подсчетам, в мусор выбрасывается более 350 000 километров оберточной бумаги для подарков, 230000 тонн еды (многое из которой можно еще потреблять), и сотни миллионов стеклянных и пластиковых бутылок. В США так же: в период между Днем благодарения и Новым годом выбрасывают примерно на 25% больше мусора. Дополнительные отходы составляют около 25000000 тонн мусора, или около 1 миллиона лишних тонн в неделю", - пишет Супрун.

Также Супрун рассказала и о ситуации с новогодними отходами в Украине.

"Объемы мусора, приходящиеся на одного человека, в Украине составляют от 0,5 до 0,99 кг мусора в день. А в праздники его, конечно, становится значительно больше. К примеру, по данным Украинского клуба аграрного бизнеса, после зимних праздников украинцы выбрасывают на помойку еды на 470 000 000 гривен", - отметила Супрун.

Как сообщали Українські Новини, названы 8 стран, которые больше всего загрязняют мировой океан.

Тем временем 16-летняя Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time.