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30 декабря 2019, понедельник, 21:15 1996
Общество 2019-12-30T22:15:16+02:00
Українські Новини
Украинцы в праздники выбрасывают еды на 470 млн гривен

Украинцы в праздники выбрасывают еды на 470 млн гривен

Анна Рудык
Ульяна Супрун, Экология, Новогодние праздники, Новый год, Новый год-2020
Мусор. Фото: pixabay.com
Мусор. Фото: pixabay.com

Новогодние праздники – это не только радость для людей, но и увеличенная доза загрязнения для нашей экологии. Об этом на своей странице в Facebook написала экс-и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Так, Супрун рассказала, что каждое Рождество количество отходов в Великобритании увеличивается на 30%. 

о подсчетам, в мусор выбрасывается более 350 000 километров оберточной бумаги для подарков, 230000 тонн еды (многое из которой можно еще потреблять), и сотни миллионов стеклянных и пластиковых бутылок.  В США так же: в период между Днем благодарения и Новым годом выбрасывают примерно на 25% больше мусора. Дополнительные отходы составляют около 25000000 тонн мусора, или около 1 миллиона лишних тонн в неделю", - пишет Супрун.

Также Супрун рассказала и о ситуации с новогодними отходами в Украине.

"Объемы мусора, приходящиеся на одного человека, в Украине составляют от 0,5 до 0,99 кг мусора в день. А в праздники его, конечно, становится значительно больше. К примеру, по данным Украинского клуба аграрного бизнеса, после зимних праздников украинцы выбрасывают на помойку еды на 470 000 000 гривен", - отметила Супрун.

Как сообщали Українські Новини, названы 8 стран, которые больше всего загрязняют мировой океан.

Тем временем 16-летняя Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time.

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